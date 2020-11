Milaim Bellanica është njëri nga dëshmitarët që panë me sytë e tyre trajtimin çnjerëzor të popullatës civile në Kosovë nga ushtria serbe në Krushë të Madhe të Rahovecit.

Por, ndryshe nga të tjerët, Milaimi mori guximin që të xhironte ngjarjen makabre me shpresën se në të ardhmen do të përdorën kundër Serbisë. Gjatë marsit të 99-ës, me kamerën e tij arriti t’i xhirojë 30 viktima të djegura e masakruara në pesë lokacione të ndryshe të fshatit, poashtu dëshmi të ushtarëve që tregonin se synonin që në Krushë të Madhe të shkaktonin 500 viktima. Por, këto xhirime asnjëherë nuk përfunduan aty ku duhet.

Gjatë qëndrimit në Kukës, një ekip i rrjetit televiziv britanik, BBC-së kishin rënë në kontakt me të, ku kishin transmetuar vetëm 2 minuta nga xhirimet. Si rrjedhojë, atë e kishte takuar Lulëzim Basha i cili i kishte kërkuar materialin. Ai tregon se pas luftës është takuar vetëm një herë me të me qëllimin e vetëm që t’i siguronte dëshmitë. Krusha e Madhe mbetet një ndër vendet ku forcat ushtarake dhe paramilitare serbe kryen një prej masakrave më të mëdha gjatë luftës.

Në këtë masakër makabre u vranë 243 persona, prej të cilëve 63 personave ende nuk u janë gjetur trupat.

