Rikthehet në punë roja që dha dorëheqjen një ditë para protestës te selia e PD.

Flamur Noka-Pëllumb Matrakut: Rikthehet në vendin e punës se është legjendar në këtë parti. Asnjë demokrat nuk lëviz, do ç’blindohet selia. Me njëri-tjetrin nuk kemi asgjë. Do presim ekspertët për të inspektuar gjithë godinën. Është kosto që duhet ta mbajmë. Shtëpia do i kthehet demokratëve!

Pas njohjes nga gjykata, Komisioni i Rithemelimit ka ç’blinduar godinën dhe po kryen punime sistemuese.

/a.r