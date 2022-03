Kryebashkiakja socialiste e Durrësit Emirjana Sako e cila fitoi sërish edhe në zgjedhjet e 6 Marsit, tha se fitorja e PS ka ardhur si pasojë e punës dhe organizimit të strukturave në terren.

Në një lidhje direkte për emisionin Opinion në Tv Klan, ajo u shpreh se rol në fitoren e PS në Durrës ka luajtur edhe çarja e Partisë Demokratike.

“Rezultati i Durrësit është shumë i mirë. Kemi pasur rreth 58% si PS dhe që një diferencë shumë të thellë me dy kandidatët të marrë së bashku. PS është një parti shumë e organizuar dhe kemi pasur mundësi të kishim mundësi të kishim rezultatet e kësaj pune. Ka pasur dhe një rol kjo çarje po diferenca që ka Bashkia e Durrësit me PS me dy kandidatët e tjerë është tejet e madhe, janë mbi 11 mijë vota.

Në këto zgjedhje kemi pasur rezultat thuajse pozitiv. Në qoftë se e krahasoj me zgjedhjet e 2021, PD ka pasur 2 apo 3 zona ku ka pasur rezultat më të mirë.

Është një vit i shkurtër, prioriteti që do kemi mbetet programi i rindërtimit dhe fillimi i projekteve të tjera të mëdha”, tha ndër të tjera Emirjana Sako.

/a.r