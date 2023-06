Nga sot Shqipëria do të jetë pjesë e Programit të Europës Digjitale. Lajmi është bërë me dije nga kryeministri Edi Rama, i cili përmes një mesazhi në rrjetet sociale shkruan se “me firmosjen e marrëveshjes në Bruksel, Shqipëria, Serbia, Maqedonia e Veriut dhe Mali i Zi do të jenë pjesë e Europës Digjitale”.

Rama thekson se nga sot qytetarët, bizneset dhe institucionet publike do të kenë mundësi të aplikojnë në programin e ri financues të BE-së prej gati 7,5 miliard euro.

Sot me firmosjen e marrëveshjes në Bruksel, Shqipëria, Serbia, Maqedonia e Veriut dhe Mali i Zi do të jenë pjesë e Europës Digjitale ku qytetarët, bizneset, institucionet publike do të kenë mundësi të aplikojnë në programin e ri financues të BE-së prej gati 7,5 miliard Euro.

Agjenda digjitale e cila është një nga shtyllat kryesore të qeverisë shqiptare tashmë do të mbështetet edhe nga programet e BE”- shkruan Rama./m.j