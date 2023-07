Shqipëria do të përfshihet këtë javë nga një valë e të nxehtit, që sipas sinoptikanëve do të quhet si “java e ferrit”. Temperatura deri në 42 gradë Celsius parashikohet të regjistrohen veçanërisht në orët e drekës

“Do të ketë rritje temperaturash gjatë mesditës, ditën e Premte do të shkojë 42 gradë Celsius në Elbasan, Berat, Gjirokastër apo edhe Fier. Tirana e Shkodra do t’i kenë temperaturat shumë pranë vlerës 41 gradë. Në zonat bregdetare temperaturat do të jenë disi më të ulëta.”

Por kjo nuk do të jetë vala e vetme e të nxehtit që do të përfshijë vendin, pasi fundi i muajit do të sjellë një tjetër vale.

“Vala e të nxehtit të zgjasë deri në 10 ditë, pas një ndërprerjeje nga fundi i Korrikut do të sjellë sërsh valë të nxehti. Është një muaj që do te ketë temperaturë shumë të larta.”

Sinoptikanët parashikojnë që vala e dytë mund të sjellë rrezik për zjarre në zona të caktuara të vendit. Edhe në vendet e rajonit moti do të jetë me temperature të larta dhe pa reshje.

/a.r