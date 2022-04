Vajzat e autorit të krimit të rëndë, Xhevahir Hoxha, i cili i mori jetën bashkëjetueses së të birit dhe më pas vrau veten, është shprehur se i vëllai është në gjendje të rënduar psikologjike.

Ajo ka deklaruar në emisionin “Me zemër të hapur”, se baba e bir kishin konflikte për shkak se 61-vjeçari nuk e pranonte Merushe Hazizin si nuse të djalit.

Mes lotësh, tregoi se i vëllai, Fatjon Hoxha “vetëm qan” dhe nuk shkoi në varrimin “e vajzës që e donte aq shumë për shkak se nuk e lejuan”.

“Jo, babai jetonte në shtëpi e vogël, ndërsa vëllai te shtëpia e madhe. Nuk donin që të bashkëjetonin bashkë dhe u detyrua. Me të dëgjuar njerëzit, ka dëgjuar që është kështu ashtu dhe e ktheu në tragjedi. Me shumë mundësi nuk janë takuar. Nuk takoheshin sepse nuk e donin atë lidhje. Fatjoni kishte edhe varrimin këndej. Ajo që ndodhi, ndodhi. Fatjoni donte të shkonte në varrim, nuk e lanë. Fatjoni vetëm qan, nuk e qasi në shtëpi sepse i mori jetën e gruas. Edhe mami nuk është mirë, është me njerëz lart”, tha ajo.

g.kosovari