“Unë do të bëj një njoftim të madh më 15 nëntor në Mar-a-Lago”, tha Donald Trump në një tubim në Ohajo, duke njoftuar sërish rikandimin e tij në Shtëpinë e Bardhë.

Duke dëgjuar turmën për rreth dy orë, manjati tregoi sërish pikët e një sondazhi midis kandidatëve të mundshëm republikanë për Shtëpinë e Bardhë që e vlerëson atë me 71% kundrejt 10% të guvernatorit të Floridës, Ron DeSantis, i ndjekur nga ish-zëvendës. Mike Pence me 7% dhe ‘bisha e zezë’ e tij Liz Cheney me 4%, duke pasur parasysh këtë të fundit në të cilën ai tha se nuk besonte.

“Katër vite të tjera, katër vite të tjera”, bërtiti turma.

“Një kafshë” e përcaktoi Trump kryetaren e Dhomës Amerikane, Nancy Pelosi në mitingun në Ohajo në favor të kandidatit republikan për Senat, JD Vance, në prag të zgjedhjeve afatmesme. “Më fajësoi dy herë, për asgjë”, shtoi manjati për t’u justifikuar.

Edhe presidenti amerikan Joe Biden sulmoi mbështetësit e Trump në Partinë Republikane: “Ne po përballemi me disa nga forcat më të errëta që kemi parë ndonjëherë në historinë tonë. Këto Maga (akronimi i sloganit ‘Make America great again’) nuk janë Partia Republikane e baballarëve tanë, është një gjë tjetër”, tha presidenti.

Biden përsëriti besimin e tij në rezultatet e zgjedhjeve afatmesme: “Ne kemi një shans për të mbajtur Senatin dhe për të forcuar veten, dhe unë jam gjithashtu optimist për Dhomën e Përfaqësuesve,” tha presidenti amerikan gjatë një pritjeje virtuale për partinë Demokratike.

Zgjedhjet e mes mandatit do të zhvillohen ditën e sotme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku republikanët dhe demokratët përballen për rinovimin e Kongresit.

Për shumë amerikanë, ky është shansi i tyre i parë për të vlerësuar punën e Biden dhe partisë së tij.

