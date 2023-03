SHBA-ja e mbështet plotësisht dialogun ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës me ndihmën e Bashkimit Evropian dhe i dërguari i posaçëm për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar, po udhëton në rajon për të mbështetur këtë proces.

Kështu u shpreh Departamenti amerikan i Shtetit përmes një deklarate.

Siç ishte paralajmëruar edhe më herët nga Presidenca e Serbisë, Escobar do të bisedojë sot në Beograd me presidentin serb Aleksandar Vuçiç. Pas Beogradit, Escobar do të vizitojë edhe Prishtinën.

Vizita e Escobar vjen një ditë vizitave zyrtare të të dërguarit të posaçëm të BE-së për dialogun, Miroslav Lajçak, në Prishtinë dhe Beograd.

/s.f