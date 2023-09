Presidenti turk Rexhep Tajip Erdogan do të udhëtojë nesër drejt Rusisë ku do të takohet me homologun rus Vladimir Putin.

Takimi do të mbahet në rajonin jugor rus, Soçi, dhe në qendër të bisedimeve do të jetë marrëveshja për drithërat ukrainase.

Erdogan po shpreson të bindë liderin rus që t’i bashkohet sërish marrëveshjes së Detit të Zi, të cilën Moska e ndërpreu në korrik të këtij viti.

Qëkur Putin u tërhoq nga nisma, Erdogan është zotuar vazhdimisht të rinovojë marrëveshjen që ndihmon në shmangien e një krize ushqimore në disa pjesë të Afrikës, Lindjes së Mesme dhe Azisë.

/a.r