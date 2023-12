“Mbreti” i një bande droge që importonte kokainë me vlerë miliona paund është dënuar me 24 vite burg. Helios Nanaj, 37 vjeç, banues në Smugglers Way, Londër, u shpall fajtor në Gjykatën e Gloucestershire Crown për import dhe furnizim droge. Gjykatësi Rupert Lowe tha se ai ishte “bosi i madh” dhe “mendja kryesore organizative” e bandës. Policia e Gloucestershire tha se është ndjekja penale “më e madhe” e kësaj force të drogës dhe ka pasur një ndikim të madh në nivelet e krimit.

Nanaj u shpall fajtor më 7 dhjetor për katër akuza të organizimit për furnizimin e një droge të klasit A të kontrolluar dhe një për organizim për të importuar drogë. Me origjinë nga Shqipëria, ai drejtonte një rrjet të gjerë kriminal që importonte qindra kilogramë kokainë në Mbretwrinw e Bashkuar dhe shpërndante drogën e paligjshme në Gloucestershire dhe në mbarë vendin duke përdorur korrierë të shumtë dhe shtëpi të sigurta.

Gjykata dëgjoi se Nanaj hyri ilegalisht në Mbretërinë e Bashkuar në pjesën e pasme të kamionit kur ishte 15 vjeç dhe, me mburrjen e tij, tha se kishte qenë i përfshirë në krimin e organizuar për 20 vjet.

Duke e dënuar Nanaj më herët, gjykatësi Lowe tha: “Kthimi ndaj krimit të organizuar në vendin tuaj të adoptuar ishte një mënyrë e pamend dhe e rrezikshme për të siguruar për ju dhe familjen tuaj, përveçse ishte i gabuar moralisht. Ju e vendosni familjen tuaj në rrezik për t’ju humbur – kjo është vepra juaj që ata ju kanë humbur për kaq shumë kohë.”

Matt Phillips, nga njësia e krimit të rëndë dhe të organizuar të Policisë së Gloucestershire, tha: “Ne mendojmë se kjo përfaqëson ndjekjen më të madhe të drogës në Gloucestershire. “Nxjerrja jashtw e dikujt si z. Nanaj ka realisht ndikim në drogat që disponohen në vend dhe kemi parë një rritje të çmimit të drogës si pasojë e arrestimit të tij. Ai ishte një lojtar vërtet i rëndësishëm, ai ishte në gjendje të rregullonte importin e dyqind kilogramëve drogë në të njëjtën kohë dhe t’i shpërndante ato. Brenda Britanisë së Madhe do të thoshim se nuk ka shumë njerëz mbi të”, shkruan BBC.

Mesazhet e gjetura nga policia në telefonin e Nanajt tregonin se ai po mësonte edhe tregtarët e tjerë të nivelit të lartë të drogës se si të krijonin biznesin e tyre të importit të kokainës. Phillips tha: “Dëshmitë sugjerojnë se ai furnizoi ndoshta mbi 500 kilogramë kokainë dhe në një moment ai ankohej se kishte 1.6 milion £ dhe nuk mund t’i lëvizte jashtë vendit”.

Operacioni për të zbuluar rrjetin e drogës së Nanajt filloi në nivel lokal kur policia arrestoi një tregtar të Gloucestershire me 2 kg kokainë, tha Phillips. “Ne mund të identifikonim korrierin që e kishte blerë atë nga Londra,” tha ai. “Kur korrieri u arrestua, ne gjetëm një telefon të enkriptuar EncroChat dhe më pas ishte një zbulim i madh duke punuar me Agjencinë Kombëtare të Krimit që e identifikoi zotin Nanaj si në rrjedhën e sipërme ose “Kingpin.” Tregtari vendas që e lidhte Nanaj me krimet e tij ishte Dhimitri Gjini, i cili u arrestua më 8 maj 2020 në posedim të mbi 60,000 £ pasi furnizoi 2 kg kokainë në Gloucester. Më vonë ai u burgos për më shumë se 10 vjet.

Policia mundi të lidhte Nanaj me një telefon Encrochat sepse ai i kërkoi kodet personale të ‘Bobokut’. Nanaj më vonë do t’u tregonte kontakteve që ishte pseudonimi i tij për djalin e tij pesëvjeçar. Phillips shpjegoi se Nanajt “i pëlqenin gjërat më të bukura në jetë” dhe kontrollet e shtëpisë së tij, e cila kishte një pamje nga Thames në Wandsworth, e gjetën atë plot me rroba dhe këpucë të stilistëve me vlerë 40,000 £.

Nanaj kishte pretenduar se ishte një punëtor ndërtuesish dhe mesazhet tregojnë se ai po përpiqej të conte paratë e tij në Amsterdam ose në Shqipëri.

Në gjykatë, ai pretendoi se po përdorej nga kriminelë të tjerë për t’i mbajtur telefonat për ta dhe ata i dërgonin mesazhet kur të donin, prandaj të dhënat e telefonit i tregonin gjithmonë telefonat me të.

Por juristët nuk e besuan atë dhe e gjetën fajtor për krimet e tij. Phillips tha: “Një nga mesazhet e gjetura nga një telefon që i përkiste Nanajt aludonte për faktin se ai nuk po dërgonte më shumë drogë nga Londra në Gloucester për një kohë, pasi ishte ‘shumë nxehtë’ me aktivitetin e policisë”.

/f.s