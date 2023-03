Një aksident ka ndodhur në fshatin Drenovicë në bashkinë Dimal. Një motorr ka goditur një vjazë 5-vjeçe, që ishte duke kaluar nga njëra anën e rrugës në tjetrën.

Pas aksidentit, drejtuesi i motorrit që është edhe komshi me familjen e vajzës që aksidentoi, e ka transportuar fëmijën në Spitalin e Beratit me një makinë të rastit.

Vajza me inicialet A. D., ndodhet tashmë nën kujdesin e mjekëve, jashtë rrezikut për jetën.

Drejtuesi i motorrit Nuri Daja është vetëdorëzuar në polici, ku edhe po pyeten në lidhje me aksidentin. Burimet policore bëjnë me dije se motomjeti nuk ka qënë me shpejetësi dhe nga testi i alkoolit ka rezultuar se drejtuesi i mjetit nuk kishte konsumuar pije alkoolike./m.j