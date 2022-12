Festat e fundvitit duket se po bashkojnë Partinë Demokratike.

Ishte deputeti i PD, Xhelal Mziu, ai i cili ftoi të gjithë deputetët e PD në një drekë për festat e fundvitit.

Kësaj ftese iu përgjigj pozitivisht PD e Sali Berishës si dhe një pjesë e grupit të Enkelejd Alibeajt.

Nga PD e Berishës merr pjesë:

Sali Berisha

Belind Kellici

Flamur Noka

Bujar Leskaj

Xhelal Mziu

Tomor Alizoti

Elda Hoti

Greta Bardeli

Lindita Metaliaj

Albana Vokshi

Kastriot Piroli

Kasem Mahmutaj

Oerd Bylykbashi

Luan Baci

Tritan Shehu

Isuf Celaj

Ina Zhupa

Edmond Spaho

Deputete e pranishëm nga PD qe nuk mbështet Berishën, janë:

Ferdinand Xhaferri,

Gazment Bardhi

Jorida Tabaku

Dhurata Cupi

Andia Ulliri

Saimir Korreshi

Lefter Geshtenja

Helidon Bushati

Eralda Bano

Fatjon Veizaj

llda Dhori

Ervin Salianji

Merita Bakiu

Ramadan Likaj

Ndërkohë deputetët që nuk mbështesin Berishën dhe mungojnë në takim janë:

Lulzim Basha

Enkelejd Alibeaj

Kreshnik Collaku

Flutura Acka

Dashnor Sula

Zheni Gjergji

Arbi Agalliu

Flamur Hoxha

Agron Gjekmarkaj

Emilja Koliqi

Petrit Doda

Orjela Nebiaj

Orjola Pampuri

Bledjon Nallbati

Seladin Jakupllari

Deputetja Jorida Tabaku ka ndarë disa foto nga kjo drekë, me mbishkrimin: Një dolli për mendimin ndryshe; se të duash të ndryshosh për mirë nuk të bën as të shitur e as të blerë e as peng!/m.j