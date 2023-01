Zbardhen detaje nga dosja hetimore në lidhje me operacionin antidrogë që u finalizua falë bashkëpunimit të Antimafias Italiane dhe Policisë Shqiptare, për të cilin SPAK lëshoi 21 urdhërarreste. Kujtojmë se nga këto arrestime janë ekzekutuar 15 masa.

Në media është siguruar dosja e plotë hetimore, ku tregohet se si funksiononte dhe organizonte grupi kriminal i shqiptarëve dhe shtetasve të huaj, për të organizuar trafikun.

Kështu, në dosje përcaktohet se në banesën e Alfred Lulit u gjetën dhe sekuestruar 5 fletore dhe fletë të shkruara me dorë, me numra, sasi dhe emra e llogari të aktivitetit të shitjes së drogës. Nga ekzaminimi i këtij dokumentacioni u konstatua se bëhej fjalë për një kontabilitet të pjesshëm që lidhej me periudhën korrik 2015-2017. Në to shihet se përdorej gjuhë e koduar me simbole dhe fjalë që tregonin sasitë dhe llojin e lëndës narkotike.

Konkretisht, simboli S tregon për lëndën narkotike të llojit marijuanë me origjinë nga Spanja, ndërsa simboli A tregon për lëndën narkotike të llojit marijuanë nga Shqipëria. Po ashtu simboli H, flet për substancë narkotike e llojit kokainë, ndërsa fjala ‘tym’ ose ‘çokollatë’, flet për hashashin. Ndër të tjera, në kodin e përdorur nga ky grup kriminal ishte dhe fjala ‘copë’ që përdoret për të treguar 1 gramë, ndërsa fjala ‘pako’ përdoret për të treguar 1 kg. Mes të tjerash në dosje përcaktohet se fjala ‘lek’, monedhë shqiptare për të treguar monedhën në euro, ndërsa fjala “Mushka” përdoret për të treguar korrierin e ngarkuar për transportin e drogës ose parave.

NJOFTIMI I SPAK

1. Ekzekutimin e vendimit dhe Caktimin e masës se sigurimit “arrest ne burg” ndaj shtetasit Braniol Liço alias Branjol Liço alias Branjol Ago, si i dyshuar për veprat penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikeve”.

veprave nga grupi i strukturuar kriminal’.

2) Caktimin e mases se sigurimit “arrest ne burg” , ndaj shtetasit Gernard Beu alias Gernard Lico alias Gernard Ago, si i dyshuar pêr verat penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikeve”, “Grupi i strukturuar kriminal’, “Kryerja e veprave nga grupi i strukturuar kriminal”.

3) Caktimin e mases se sigurimit “arrest ne burg, ndaj shtetasit Emirjan Beu, banues në Durres, si i dyshuar per veprat penale “Prodhimi dhe shitja e markotikëve”.

4) Caktimin e mases se sigurimit “arrest ne burg” ndaj shtetasit Dorian Beu, banues në Durrès, si i dyshuar për veprat penale “Prodhimi dhe shitja e narkotik&ve”.

5) Caktimin e mases se sigurimit “arrest ne burg” ndaj shtetasit Syrian Tola, banues në Durrès, si i dyshuar pèr veprat penale “Prodhimi dhe shitia e narkotikève”.

6) Caktimin e masês se sigurimit “arrest ne burg’ ndaj shtetasit Igli Lala alias Oltion Lala, banues ne Durres, si i dyshuar pèr veprat penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikeve”.

8) Caktimin e masës se sigurimit “arrest ne burg”, ndaj shtetasit Florid Vukaj, banues nè Malêsi e Madhe, si i dyshuar pèr veprat penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikève”.

9) Caktimin e mases se sigurimit “arrest me burg”, ndaj shtetasit Giergi Zefi, banues ne Durres, si i dyshuar per veprat penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikeve”.

10) Caktimin e mases se sigurimit “arrest ne burg” ndaj shtetasit Renato Zefi, i biri i Gon,banues ne Durrës, si i dyshuar për veprat penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikeve”.

11) Caktimin e masës së sigurimit “arrest ne burg” ndaj shtetasit Rexhep Dallupi, i biri i Tomorr,banues në Peqin, si i dyshuar për veprat penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikeve”.

12) Caktimin & mases st sigurimit “arrest nie burg”ndaj shtetasit Alfred Luli, i biri i Dod, banues në Tiranë, si i dyshuar për veprat penale “Prodhimi dhe shitja e narkorikeve”.

13) Caktimin e mases st sigurimit “arrest ne burg”, ndaj shtetasit Giergji Luli, banues në Tiranë, si i dyshuar për veprat penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikève”, si dhe ndaj shtetasit Samir Prenga, banues në Tiranë, si i dyshuar për veprat penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve.

15) Caktimin e masës se sigurimit “arrest ne burg” ndaj shtetasit Lorik Prengaj alias Fabio Prenga, banues ne Tirane, si i dyshuar për veprat penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikève”.

16) Caktimin e mases se sigurimit “arrest ne burg” ndaj shtetasit Francesko Ceçi alias Francesko Ceci, banues ne Durrës, si i dyshuar për veprat penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikeve”.

17) Caktimin e masës se sigurimit “arrest ne burg” ndaj shtetasit Ilir Duro, banues ne Tirane, si i dyshuar për veprat penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikeve”.

18) Caktimin e masës se sigurimit “arrest ne burg” ndaj shtetasit Lulzim Selimi, banues ne Durrës, si i dyshuar per veprat penale “Prodhimi dhe shitia e narkorikeve”.

19) Caktimin e masës se sigurimit “arrest ne burg”‘ ndaj shtetasit Dhimiter Nina, i biti i Marko, banues në Durrës, si i dyshuar për veprat penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”.

20) Caktimin e masës se sigurimit “arrest ne burg” ndaj shtetasit Eledjo Dedej, banues në Durrës, si i dyshuar për veprat penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”.

21) Caktimin e masës se sigurimit “arrest shtëpie”,ndaj shtetasit Enkeleda Bakalli, banuese ne Shijak, si e dyshuar për veprat penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”./m.j