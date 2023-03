Përfundon mbledhja e kryesisë së socialistëve. Drejtuesit e qarqeve kanë dalë për mediat duke prezantuar kandidatët e rinj.

Qarku Shkodër

Malësi e Madhe -Tonin Marinaj

Shkodër-Benet Beci

Pukë– Gjon Gjonaj

Vau i Dejës– Kristjan Shkreli, zv.kryetar i bashkisë

Fushë Arrëz– Frank Tuci

Qarku Lezhë:

Bashkia Kurbin – Majlinda Cara

Bashkia Lezhë – Pjerin Ndreu

Bashkia Mirditë – Nrec Deda

Kandidatët e qarkut të Elbasanit i ka konfirmuar drejtuesi politik, Damian Gjiknuri.

Elbasan-Gledjan Llatja

Cërrik-Andi Salla

Belsh-Arif Tafani

Gramsh-Besjan Ajazi (nga radhët e deputetëve)

Peqin-Bukurosh Maçi (kryetar i PS)

Librazhd– Mariglen Disha

Prrenjas-Nuri Belba

Qarku Dibër

Dibër- Rahim Spahiu

Mat- Agron Malaj

Klos- Ilmi Hoxha

Bulqizë- Festime Mjeshtri

Qarku Tiranë:

Bashkia Tiranë – Erion Veliaj

Bashkia Kamëz – Rakip Suli

Bashkia Kavajë – Redjan Krali

Bashkia Vorë – Blerim Shera

Bashkia Rrogozhinë – Edison Memolla

Janë prezantuar kandidatët e Partisë Socialiste për 7 bashkitë e qarkut Gjirokastër.

Bashkia E dropullit rikonfirmohet Dhimitër Toli

Në Bashkinë e Libohovës, Leonard Hide

Gjirokastër, rikonfirmohet Flamur Golemi

Në Përmet rikonfirmohet kryetarja aktuale Alma Hoxha

Në Këlcyrë rikonfirmohet Klement Domi

Në Tepelenë rikonfirmohet Tërmet Peci

Në Memaliaj, Gjolekë Guci

Njësoj si në shumicën e qarqeve të tjera, edhe në Berat, socialistët do të futën ne garën e 14 majit me ekipin aktual, pra do të rikandidojë të gjithë kryebashkiakwt aktual në të gjitha bashkitë.

Qarku Berat

Skrapar-Adriatik Meta (i rikandiduar)

Polican-Ardiatin Zotkaj (i rikandiduar)

Berat-Ervin Demo (i rikandiduar)

Dimal-Juliana Mema (i rikandiduar)

Kuçovë– Kreshnik Hajdari (i rikandiduar)

Qarku Korçë

Bashkia Korçë – Sotiraq Filo

Bashkia Kolonjë – Erion Isai

Bashkia Devoll – Eduard Duro

Bashkia Maliq – Gëzim Topçiu

Bashkia Pogradec – Ilir Xhakolli

Bashkia Pustec – Pali Kolefski

vijon