Kushërinjtë Fatmir Kurmekaj, 34 vjeç, nga High Ëycombe dhe Fatjon Kurmekaj, 36 vjeç, nga The Crescent janë pranuar të dy fajtorë për prodhimin e kanabisit të klasit B, por kanë argumentuar se përfshirja e tyre në drejtimin e dy fermave të kanabisit të përmasave “komerciale” ishte shumë më pak sesa pretendonte policia dhe prokurorët.

Të hënën në mëngjes dyshja shqiptare dolën para gjykatës së Lartë të Plymouth, por gjykatësi nuk i dënoi, duke kërkuar mbajtjen e një seance dëgjimore për të përcaktuar se çfarë dënimi duhet të përballet dyshja pasi kishte një ‘ndryshim thelbësor’ midis asaj që prokurorët dhe avokatët mbrojtës thanë se kishin bërë.

Ndërkohë prokurori tregoi në seancë se oficerët kishin gjetur disa çelësa në xhepat e shqiptarëve, të cilët ishin të lidhur me një numër pronash në Plymouth, dy prej të cilave ishin konvertuar në fabrika kanabisi.

Si rezultat i informacionit të mbledhur, oficerët nga Ekipi i Policisë Proaktive të Plymouth kryen bastisje në dy prona – Kingsley Road në Mutley dhe Ëarleigh Avenue në Keyham. Në çdo pronë oficerët zbulua operacione të madha të rritjes së kanabisit dhe nga një shqiptar në secilën pronë.

Emigranti shqiptar Teslim Muhmutag, i gjetur në pronën e Kingsley Road u burgos më vonë për shtatë muaj, ndërsa Adrian Kurmekaj, i cili u gjet në shtrat, më herët ishte dënuar me 30 muaj burgim.

Prokurori Piers Northëorthy shpjegoi se ndërtesat ishin kthyer “në ferma të sofistikuara dhe domethënëse kanabisi”, me pjesë të një dyshemeje dhe tavani midis dy banesave të çmontuar dhe një shkallë që i lidhte të dyja, për të lejuar që e gjithë hapësira e shtëpisë t’i dedikohej rritjes së bimëve.

Prokurori tha në një seancë të mëparshme se bazuar në vlerësimet e policisë, rendimenti me 109 bimë në adresën e Warleigh Avenue mund të prodhonte 4.8 kg dhe 7 kg që mund të ketë një vlerë midis 24,000 dhe 35,000 £ me një mesatare prej 5,000 £ për kilogram.

Hetimi i mëtejshëm zbuloi se më 3 korrik 2021 Adrian Kurmekaj i dërgoi një mesazh Fatjonit ku diskutohej më shumë për “18 kilogramë e gjysmë për të mërkurën“.

Fatjoni i përgjigjej duke i thënë: “Po pi një birrë, mora 8 për ty nesër. Do të ketë pjesën tjetër edhe paratë”.

Gjykata dëgjoi se në muajt para arrestimit të tyre midis 1 majit dhe 26 gushtit, Teslim Muhmutag bëri tre telefonata me Adrian Kurmekajn dhe asnjë me Fatmirin dhe Fatjonin. Megjithatë, Adriani kishte bërë 738 ndërveprime me Fatmirin dhe Fatjonin në atë kohë.

Norsworthy i tha gjykatës se në adresën e Kingsley Road oficerët hynë me forcë dhe gjetën 158 bimë në pesë zona të veçanta të rritjes. Ai tha se rendimenti i mundshëm do të kishte qenë midis 16.43 kg dhe 21.17 kg, gjë që do të kishte rezultuar në fitim nga 164,000 £ deri në 211,000 paund.

Ai vuri në dukje se kur Fatmiri u intervistua ai nuk kishte ‘çfarë të thoshte sepse nuk kishte vrarë njeri’. Ai mohoi çdo njohuri për fermat e kanabisit dhe nuk kishte asnjë përfshirje në krim. Ai gjithashtu pretendoi se po udhëtonte për në Plymouth për të lënë një makinë, por nuk ishte në gjendje të jepte emrin e personit të cilit po i dorëzonte makinën. Ai gjithashtu fillimisht mohoi se Adrian Kurmekaj ishte kushëriri i tij dhe nuk mund të shpjegonte pse Adrian Kurmekaj kishte foto të tij në celularin e tij. Policia zbuloi se Fatmiri ka pasur kontakt me Adrianin 320 herë nga maji deri në gusht 2021 dhe se ai ka qenë në kontakt me Fatjonin më shumë se 550 herë në të njëjtën periudhë.

Ai tha se Fatmiri ishte në kontakt me Adrianin një ditë përpara se të arrestohej dhe në BMË-në që po drejtonte iu gjet një faturë për 15 litra lëndë ushqyese bimore që kushtonte 430 £ nga një dyqan në Londër.

Prokurori vuri në dukje se Fatjoni dha një deklaratë të përgatitur kur u intervistua nga policia, duke mohuar se ishte një tregtar droge. Ai i tha gjykatës se ndërsa Fatmiri nuk kishte asnjë dënim të mëparshëm, Fatjoni kishte një dënim për posedim me qëllim të furnizimit me kokainë në vitin 2015 për të cilin ai u dënua me 30 muaj burg dhe një dënim për posedim me qëllim furnizim me kanabis në 2017, ku ai u dënua me 16 muaj burg.

Si i tillë, zoti Norsëorthy tha se prokuroria konsideroi se Fatmiri dhe Fatjoni kishin luajtur një rol udhëheqës pasi ata drejtonin ose organizonin kultivimin e kanabisit në një “shkallë komerciale” dhe kështu siguroi një pikënisje të dënimit nga 6 vite burg deri në 8 vite.

Megjithatë, avokatët mbrojtës për Fatmirin dhe Fatjonin pohuan se baza e lutjeve ofron një nivel të ndryshëm përfshirjeje.

Avokati i Fatmirit pretendoi se klienti i tij, i cili u deklarua fajtor më 21 janar të këtij viti, po paguante vetëm faturat e brendshme të pronave, me paratë e siguruara nga një burrë tjetër, por të bëra në emër të Fatmirit. Si rezultat, avokati i tij tha se Fatmiri ishte shumë më poshtë zinxhirit komandues pasi ai nuk mori para ose përfitime nga operacioni, por atij iu dha qira akomodimi falas në Plymouth në rrugën Cumberland.

Gjykata dëgjoi se faturat e brendshme për atë pronë ishin paguar nga partnerja e Fatmirit, e cila në atë kohë ishte parukjere. Fatmiri u përshkrua si një shqiptar i cili kishte mbërritur në Britani në vitin 2018 dhe erdhi në Plymouth vetëm shtatë muaj para arrestimit të tij. Ai tha se prodhimi i kanabisit ishte duke u zhvilluar shumë kohë përpara se të vinte në Plymouth dhe nuk kishte asnjë provë për jetesë luksoze apo komunikime që sugjeronin se ai ishte një organizator i operacionit.

Avokati i tij pranoi se ka pasur komunikim mes Adrianit, Fatmirit dhe Fatjonit, por ka pasur komunikime normale mes familjarëve dhe jo porosi nga operatorët e drogës. Ai tha në gjykatë se Fatmiri nuk ishte në dijeni të asaj që po ndodhte në dy pronat dhe nuk kishte marrë pjesë në asnjërën.

Gjykatësi Robert Linford bëri thirrje për një seancë dëgjimore me juri, që më pas një gjykatës të përcaktojë faktet e sakta mbi të cilat mund të jepet një dënim dhe se si prokuroria ashtu edhe mbrojtja do të duhet të japin deklaratat dhe dëshmitarët e duhur për të përcaktuar nivelin e përfshirjes që të dy burrat luajtën në prodhimin e kanabisit.

/e.d