Skenë gjigante, shumë muzikë dhe kërcim i çmendur… Me këngën ikonike të Whitney Houston, “I Wanna Dance With Somebody”, nisi spektakli i kërcimit “Dancing With the Stars Albania”.

14 konkurrentët zbritën në skenë, ku performuar kërcimin e tyre të parë. Ky është vetëm fillimi i një programi që zotohet të mbajë teleshikuesin të mbërthyer çdo të premte, ku do të transmetohet ‘live’ në ekranin e Top Channel.

1.Albani dhe Odeta

2. Irini dhe Eltjoni

3.Sara dhe Luixhino

4.Arbri dhe Erisa

5.Deborah dhe Niko

6.Genti dhe Emanuela

7.Iliri dhe Frenki

8.Arditi dhe Jora

9.Elhaida dhe Lediani

10.Megi dhe Jurgeni

11.Salsano dhe Lori

12.Julka dhe Silvester

13.Isli dhe Ledia

14.Elona dhe Anxhelo

Spektakli moderohet nga Bora Zemani, ndërsa në ‘Gold Room” qëndron Eno Popi.

Juria e “Dancing with the Stars”, përbëhet nga një panel me profesionistë dhe personalitete të ekranit shqiptar. Kryetar i jurisë është Kledi Kadiu, i cili do të japë pikë për çiftet konkurruese, së bashku me anëtarët e tjerë të jurisë, Valbona Selimllari, Dalina Buzi dhe Armand Peza.

/f.s