Policia e Vlorës ka dhënë detaje për aksidentin e rëndë të ndodhur paraditen e sotme në bypasin Orikum-Kaninë. Viktimat janë dy të rinj, të cilët punonin në ndërtimin e këtij aksi.

Uniformat blu bëjnë me dije se kanë ndërruar jetë drejtuesi i kamionit shtetasi Armand Beu, 32 vjeç, banues në Kavajë dhe pasagjeri në kamion shtetasi Klajdi Kaja, 28 vjeç, banues në Lushnje.

Policia bën me dije se grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave të saj.

Shkak i aksidentit tragjik me dy viktima dyshohet të ketë qenë shpejtësia. Drejtuesi i kamionit së bashku me pasagjerin kishin ngarkuar kamionin me zhavor dhe ishin duke zbritur nga zona e Kaninës për në Orikum.

Në lidhje me informacionin paraprak të dhënë më parë, ku në bypasin Orikum-Kaninë, është rrëzuar një kamion, sqarojmë se kanë ndërruar jetë drejtuesi i kamionit shtetasi A. B., 32 vjeç,banues në Kavajë dhe pasagjeri në kamion shtetasi K. K., 28 vjeç, banues në Lushnje.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes.

