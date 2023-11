Giorgia Meloni ka vendosur të çojë në Kuvend marrëveshjen me Shqipërinë, për kampin e emigrantëve, gjë që ka tërbuar opozitën.

Emigrantët do të vendosen në kampin e gjatdrit dhe do priten në portin e Shëngjinit, ndërkohë marrëveshja do ketë një kohëzgjatje 5 vjecare, me të drejtë rinovimi për 5 vite.

Të gjitha shpenzimet do të merren përsipër nga pala italianë. Ndërkohë numri maksimal i emigrantëve që do pranohen në një muaj është 3000. /m.j