Raportet në terren mbi efektivitetin e operacioneve ushtarake ruse brenda Ukrainës janë mjaft kontradiktore. Ndërsa disa besojnë se këto operacione janë një dështim katastrofik i planeve të Rusisë për të marrë kontrollin e kryeqytetit Kiev brenda pak ditësh, me dorëzimin e ushtrisë ukrainase, të tjerë besojnë se përparimi ushtarak i Rusisë vazhdon në përputhje me një strategji të caktuar të Moskës për të mos pushtuar qytetet e Ukrainës, duke përfshirë kryeqytetin Kiev, të paktën tani për tani.

Për të kuptuar zhvillimet e fundit ushtarake në Ukrainë, foli për Al Jazeera-n John Spencer, një nga ekspertët dhe teoricienët më eminentë të “Luftërave Moderne” dhe “Luftës Urbane”. Komandanti ushtarak në pension është një nga ekspertët më të rëndësishëm në luftën urbane, në taktikat ushtarake dhe balancat strategjike lidhur me sa më sipër.

Spencer ka marrë pjesë në luftëra të shumta amerikane gjatë tre dekadave të fundit. Ai punoi si këshilltar i komandantëve të rangut të lartë në ushtrinë amerikane si pjesë e ekipeve kërkimore strategjike në Pentagon. Ai jep mësim në West Point, akademinë më të shquar ushtarake të SHBA.

Aktualisht është Shef i Departamentit të Studimeve të Luftës Urbane në Forumin e Politikave Madison.

Si e vlerësoni në përgjithësi rrjedhën e deritanishme të betejës në Ukrainë?

Në parim, mendoj se për ne, ekspertët ushtarakë, ritmi i ngadaltë i përparimit rus ishte një surprizë e madhe, sepse ne prisnim të ishte një operacion i rrufeshëm dhe i shpejtë. Megjithatë, pas më shumë se dy javësh luftime, duket se ushtria ruse ende nuk ka gjetur një mënyrë efektive për t’u përballur me rezistencën e deritanishme të palëkundur të Ukrainës në shumë fronte.

Cilat janë gabimet më të rëndësishme ushtarake të bëra nga pala ruse?

Nuk ka dyshim se në llogaritjet ushtarake ruse janë bërë vlerësime të gabuara ose gabime të dyfishta, si në vlerësimet e forcës së palës ukrainase, ashtu edhe në vlerësimet e forcës së ushtrisë ruse.

Gjykimi i parë i gabuar mund t’i atribuohet gabimeve të shërbimeve të inteligjencës ruse për sa i përket forcës, pajisjeve dhe efikasitetit të rezistencës së ushtrisë ukrainase. Gjithashtu, nuk ka dyshim se ka gabime të inteligjencës në vlerësimin e rezistencës së civilëve dhe pranimit të forcave ruse në popull. Duket se ukrainasit janë të bashkuar për të kundërshtuar pushtimin rus në vendin e tyre, të cilin Moska nuk e priste dhe as e kishte marrë parasysh në llogaritjet e saj ushtarake.

Gabimi i dytë, i cili nuk është më pak serioz se i pari, ka të bëjë me vlerësimin e udhëheqjes ruse për potencialin real të forcave të saj të armatosura. Ecuria e deritanishme e betejave flet për një ekzagjerim të madh rus dhe ekzagjerim të aftësive të ushtrisë së saj.

Si manifestohen llogaritjet e gabuara të Rusisë kur bëhet fjalë për aftësitë e saj ushtarake?

Rusia dështoi të vendoste shpejt kontrollin mbi hapësirën ajrore të Ukrainës, dhe ky nuk është një luks ushtarak që mund të injorohet. Asnjë palë në asnjë luftë nuk mund të fitojë pa kontroll të plotë të qiejve mbi fushën e betejës. Rusia nuk ka mësuar nga lufta në Irak se është e nevojshme të nisë një sulm të fortë ajror që do të paralizojë rezistencën në terren dhe do të paralizojë qendrat e komunikimit dhe kontrollit ushtarak, e cila u bë e njohur si strategjia e “tronditjes dhe frikës”.

Pala ruse duhej të studionte se si Uashingtoni arriti të kontrollonte Bagdadin dhe të mposhtte lehtësisht ushtrinë irakiane, pasi kishte marrë kontrollin e plotë të qiellit të Irakut brenda disa ditësh nga sulmi. Dështimi i Rusisë për të fituar kontrollin e plotë të qiejve është një gabim strategjik i pafalshëm.

A është dështimi për të marrë kontrollin e qiellit i vetmi element në përcaktimin e rrjedhës së luftës?

Jo. Forcat ruse, për më tepër, vuajnë nga linja të dobëta furnizimi, të cilat bien në kuadrin e përgatitjeve logjistike për luftë dhe nuk janë më pak të rëndësishme sesa vetë planifikimi i operacioneve luftarake. Pa sigurimin e karburantit, ushqimit dhe ujit të pijshëm për ushtarët përveç municioneve, është e pamundur të arrihet ndonjë përparim ushtarak, pasi linjat e furnizimit janë shtylla kurrizore e operacionit ushtarak. Nuk mund të injorohet as morali i ulët i ushtarëve rusë, të cilët po pushtojnë një vend fqinj me të cilin kanë një histori të gjatë dhe lidhje të shumta.

Kontrolli i hapësirës ajrore nuk nënkupton vetëm mundësinë e kryerjes së sulmeve me avionë, por ka dimensione të tjera në lidhje me komunikimin me forcat tokësore dhe drejtimin e tyre nëpërmjet zbulimit ajror. Gjithashtu i rëndësishëm është roli i radarit dhe bllokimit të avionëve armiq.

Planet për ushtritë që bëjnë luftëra në shekullin 21 përdorin një koncept të njohur si Ushtria e Kombinuar e Përbashkët, ku të gjithë komponentët e forcave të armatosura punojnë në harmoni me njëri-tjetrin për të arritur një qëllim të vetëm. Rusia po përpiqej ta bënte këtë, por duket se nuk ishte në gjendje ta koordinonte plotësisht, kështu që iu kthye traditave dhe metodave të vjetra ushtarake.

Si ndikon kjo në zhvillimin e operacioneve luftarake?

Qëndrimi i forcave ushtarake është kryesisht i prirur drejt palës ruse, dhe ky është një realitet që nuk mund të ndryshohet, pasi ushtria ruse ka një fuqi zjarri që tejkalon dukshëm atë ukrainase. Ekziston edhe një pikë që rusët, me sa duket, nuk e morën parasysh, dhe ka të bëjë me natyrën e Ukrainës. Është një vend i mbipopulluar, me shumë qytete dhe zona urbane, i cili ka kufij të hapur me shumë vende, dhe disa prej tyre janë anëtarë të Aleancës së Atlantikut të Veriut. Kjo ndikoi në aksesin e lehtë në linjat e furnizimit, armët dhe ndihmën perëndimore për palën ukrainase.

Një faktor shumë i rëndësishëm që ekspertët politikë nuk e prekin është klima. Jemi në periudhën e dimrit dhe topografia e Ukrainës e bën të vështirë avancimin përmes pyjeve apo fushave të gjera, ndaj nuk është e mundur të përparosh veçse nëpër rrugët kryesore. Në këtë kuptim, rusët nuk kishin zgjidhje tjetër veçse të merrnin rrugët kryesore, gjë që i bëri ata një objektiv të lehtë për ushtrinë ukrainase dhe luftëtarët e rezistencës.

Cili është qëllimi ushtarak i forcave ruse që sulmojnë Ukrainën?

Nuk ka dyshim se qëllimi përfundimtar është në masën më të madhe politik. Unë besoj se përmbysja e qeverisë aktuale, të udhëhequr nga Vladimir Zelensky, dhe krijimi i një qeverie kukull besnike ndaj Moskës është ajo për të cilën po përpiqet presidenti Vladimir Putin. Prandaj, rusët duhet të marrin kontrollin e kryeqytetit Kiev. Kjo mund ta shtyjë presidentin Zelensky të arratiset, ose ai mund të arrestohet ose vritet. Në çdo rast, do të ishte një tronditje e madhe për moralin e lartë të popullit ukrainas dhe rezistencës.

A do ta marrë Rusia lehtësisht Kievin?

Një numër i vogël i ushtrive botërore po trajnohen seriozisht për “luftërat urbane” apo luftërat në zona plot me civilë. Shtetet e Bashkuara, Australia dhe Mbretëria e Bashkuar janë ndër liderët në këtë fushë. Rusia mund të marrë kontrollin e Kievit, por do të kërkojë burime të mëdha njerëzore dhe ushtarake nga pala ruse, veçanërisht duke pasur parasysh mbrojtjen e fortë të qytetit, për shkak të një rrjeti metroje që do të përdoret për të kontrabanduar gjithçka, nga armët, karburantet dhe luftëtarët e rezistencës ukrainase.

Si i shihni vlerësimet e disave se Moska mund të arrijë për armë kimike ose bërthamore?

Presidenti rus Putin nuk është i çmendur, ai po vepron sipas llogaritjeve të sakta dhe ka kërcënuar se do të arrijë në armë bërthamore për të tërhequr “vijën e kuqe” dhe në mënyrë që NATO dhe Uashingtoni të përmbahen nga ndërhyrja e drejtpërdrejtë në luftë. Mesazhi i tij ishte i qartë për Uashingtonin.

Nuk mendoj se pala ruse do të përdorë armë kimike kundër ukrainasve, sepse ata nuk kanë nevojë dhe nuk do t’i shërbejnë asnjë qëllimi të tyre.

Si e shihni refuzimin e Uashingtonit dhe NATO-s për të vendosur një zonë ndalim-fluturimi mbi Ukrainë?

Kjo ishte mbi të gjitha një kërkesë joreale e presidentit ukrainas, veçanërisht pasi presidenti amerikan Joe Biden njoftoi shumë herët se nuk kishte ndërmend të përplasej ushtarakisht me Rusinë për Ukrainën. Uashingtoni nuk mund t’i sjellë pilotët dhe avionët e tij në konfrontim me aviacionin rus.

Dështimi për të krijuar një zonë ndalim-fluturimi nuk do të thotë domosdoshmërisht humbje për palën ukrainase. Nuk mendoj se Uashingtoni do të ndryshonte qëndrimin e tij për këtë çështje nëse ekuacionet në terren ndryshonin dhe pala ukrainase tërhiqej ose i afrohej humbjes.

Çfarë duhet të ndodhë që Uashingtoni të ndryshojë pozicionin e tij dhe të përfshihet drejtpërdrejt në luftë?

Uashingtoni mund të ndryshojë pozicionin e tij në rast se Rusia përdor armë kimike ose nëse ka masakra. Por, e përsëris: ndoshta!

A pajtohen liderët ushtarakë amerikanë me administratën Biden në menaxhimin e krizës ukrainase që nga fillimi i luftimeve?

Udhëheqja ushtarake dhe politike është shumë e bashkuar. Shefi i Shtabit të Ushtrisë Amerikane, Gjenerali Mark Milley, është profesionist dhe ofron këshilla ushtarake për Presidentin Biden dhe stafin e administratës amerikane. Megjithatë, në fund i bindet edhe zgjedhjes dhe vendimeve të Komandantit Suprem të Forcave të Armatosura, e ky është presidenti Biden.

Cilat janë pasojat më të rëndësishme gjeostrategjike të kësaj lufte?

Para fillimit të kësaj lufte, gjatë shërbimit tim ushtarak, i cili zgjati më shumë se një çerek shekulli, ushtria amerikane besonte se kishte vetëm dy ushtri që mund të përputheshin me ushtrinë amerikane, përkatësisht atë kineze dhe ruse. Mendoj se pas përfundimit të luftës në Ukrainë, ky ekuacion do të ndryshojë dhe se vetëm Kina do të jetë konkurrencë për ushtrinë amerikane.

Rusia do të kalojë në një gradë më të ulët, ndaj nuk do të jetë konkurrente e Amerikës. Kjo luftë do ta shtyjë Rusinë prapa, jo vetëm ushtarakisht, por në të gjitha nivelet./tesheshi/m.j