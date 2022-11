Në ceremoninë e hapjes së Ekspozitës së 5 – të Ndërkombëtare të Importit të Kinës, një event me përmasa globale në këtë fushë, Presidenti kinez Xi Jinping tha se Kina do të forcojë ndërveprimin ndërmjet tregjeve e burimeve të brendshme e ndërkombëtare, do të përpiqet të krijojë mundësi të reja për botën me zhvillimin e saj dhe do të kontribuojë në ndërtimin e një ekonomie të hapur botërore.

“Ne do të shtojmë përpjekjet për krijimin e një tregu të fortë vendës, për përmirësimin e tregëtisë së mallrave, për zhvillimin e mekanizmave të rinj për tregtinë e shërbimeve dhe për importimin e më shumë produkteve cilësore,” u shpreh ai.

Presidenti kinez theksoi më tej se do të bëhen përpjekje për të ngritur zona pilot për mekanizmin e Bashkëpunimit “Tregtia elektronike e Rrugës së Mëndafshit” dhe për tëndërtuar zonën demonstruese kombëtare për zhvillimin inovativ të tregtisë së shërbimeve, me qëllim që të nxiten risitë në tregti dhe bashkëpunimi për ndërtimin e “Një brez, një rrugë” me cilësi të lartë.

Ai shtoi se Kina do të promovojë po ashtu ndarjen bashkë me të gjitha palët dhe vendet e tjera të mundësive të thellimit të bashkëpunimit ndërkombëtar.

“Ne do të marrim pjesë plotësisht dhe thellësisht në negociatat e reformës së OBT-së, do të nxisim liberalizimin dhe lehtësimin e tregtisë e të investimeve dhe do të përmirësojmë bashkërendimin e politikave makroekonomike ndërkombëtare, me qëllim ql të nxisim së bashku forcat e reja shtytëse të rritjes globale,” tha Xi.

Kina do të përpiqet aktivisht të përfshihet në Marrëveshjen Gjithëpërfshirëse dhe Progresive të Partneritetit të Trans-Paqësorit dhe. Marrëveshjen e Partneritetit të Ekonomisë Digjitale , për të zgjeruar rrjetin e orientuar të zonave të tregtisë së lirë me cilësitë lartë, vuri në dukje kreu i shtetit kinez.