Einxhel dhe DJ Dagz dolën në televotim mbrëmjen e kaluar pas zinxhirit të shpëtimit nga banorët e “Big Brother VIP”. Pas nominimit i dashuri i saj DJ Dagz u largua nga shtëpia. Por kjo e ka mërzitur shumë Einxhel e cila ka shfaqur qefmbetje të hapur me Beatrix e cila e konsideronte si vëlla DJ Dagz dhe që e kishte shpëtuar javën e shkuar.

Ndërsa Beatrix u afrua ti fliste, Einxhel i tha se nuk ka asgjë për të folur sepse nuk justifikon dot askënd. Këngëtarja u mundua ti thoshte se zgjodhi Egzonën për shkak se e bëri të ndihej keq me misionin e fshehtë.

Biseda mes vajzave:

Einxhel: Sa keq më vjen që nuk më erdhi keq për Tanin dhe mua që herën e kaluar, ose Dagzit. Vetëm për faktin që Dagzi shpëtoi Trixën herën e kaluar, Donaldi nuk duhet ta bënte kurrë këtë gjë. Po nuk e ka bërë pa dashje. Këtë nuk do ia fal kurrë, bashkë me shumë gjëra të tjera. Meqë e kishte merak që unë kam ndryshuar që nuk jam më e njëjta, do shikojë dhe një tjetër. Edhe me Trixën jam e mërzitur që shpëtoi Egzonën para Dagzit, dhe me Egzonën që shpëtoi Donaldin para Dagzit. Të gjithë.

Beatrix: Mendoj që të flasim nesër kur të jesh më e qetë.

Einxhel: Në këtë pikë nuk dua të flas me asnjeri. Nuk justifikoj veprimin e askujt. Të askujt me asgjë. Të mos thuash emrin tim është një gjë, po të mos thuash emrin e atij që para një jave thoje që po doli ai do të dal dhe unë, nuk e justifikoj dot.

