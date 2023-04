“Foltorja”, pas koalicionit me Ilir Metën humbi disa aleatë të rëndësishëm për zgjedhjet vendore të 14 majit. Nga PAA te PDIU, këto forca politike vendosën të dalin me kandidatët e tyre, kryesisht për këshilltarë bashkiakë.

Së fundmi, kreu i PDIU-së, Shpëtim Idrizi është shprehur optimist se fitorja në zgjedhje do të jetë me rezultat më të mirë se vitet e kaluara dhe përfaqësimi i komunitetit çam do jetë më i lartë.

Por duket se kjo deklaratë ka revoltuar deputetin demokrat Edmond Spaho, i cili e ka sulmuar Idrizin duke i thënë se “komuniteti çam do të marrë gishtin e mesit”, me të.

Spaho, i cili sot e gjen veten krah për krah me Partinë e Lirisë dhe Vangjel Dulen e PBDNJ-shit, akuzon Idrizin se “përdridhet” sa majtas dhe djathtas nëse i leverdis.

“Hallall Shpëto! Komuniteti çam me politikën tënde deri tani ka marrë gishtin e mesit. Vazhdo perdridhu ku të mundesh, majtas në zgjedhjet lokale dhe djathtas, në se të leverdis, në zgjedhjet e përgjitheshme.

Me piruetat e tua komuniteti çam do fitojë të drejtat e tij kur gjeli të bëjë vezë. Të gjithë ata që të mbështesin ty, edhe të djathtët, e dinë që gjeli nuk bën vezë”, shkruan Spaho në rrjetet sociale.

/s.f