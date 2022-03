Kina i kërkoi Rusisë të mos pushtonte Ukrainën derisa të përfundonin Lojërat Olimpike dimërore të vitit 2022, duke zbuluar se zyrtarët kinezë kishin njohuri për planet e Putinit për një pushtim të Ukrainës .

Kjo është raportuar së fundmi nga New York Times. Një raport i inteligjencës perëndimore tha se zyrtarë kinezë u thanë zyrtarëve rusë në fillim të shkurtit që të mos pushtonin Ukrainën përpara përfundimit të Lojërave Olimpike Dimërore në Pekin, sipas zyrtarëve të lartë të administratës Biden dhe një zyrtari evropian.

Raporti tregon se zyrtarët kinezë kishin një nivel njohurish rreth planeve ose synimeve të luftës së Rusisë përpara se të fillonte pushtimi javën e kaluar. Presidenti Vladimir Putin i Rusisë u takua me Presidentin Xi Jinping të Kinës në Pekin më 4 shkurt përpara ceremonisë së hapjes së Lojërave Olimpike. Moska dhe Pekini lëshuan një deklaratë prej 5000 fjalësh në atë kohë duke deklaruar se partneriteti i tyre “nuk kishte kufij”, duke denoncuar zgjerimin e NATO-s dhe duke pohuar se ata do të vendosnin një rend të ri global me “demokraci” të vërtetë.

Inteligjenca mbi shkëmbimin mes zyrtarëve kinezë dhe rusë u klasifikua. Ai u mblodh nga një shërbim inteligjent perëndimor dhe u konsiderua i besueshëm nga zyrtarët që e shqyrtonin atë. Zyrtarë të lartë në Shtetet e Bashkuara dhe qeveritë aleate e kaluan atë ndërsa diskutonin se kur Putin mund të sulmonte Ukrainën.

Megjithatë, shërbime të ndryshme të inteligjencës kishin interpretime të ndryshme dhe nuk është e qartë se sa gjerësisht është shpërndarë informacioni.

g.kosovari