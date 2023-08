Kryeministri Edi Rama ka reaguar pas lajmit se KE kundërshtoi propozimin e Charles Michel për zgjerimin e Bashkimin Evropian në 2030. Rama ka ironizuar sërish, ashtu si edhe në Slloveni duke e paralelizuar pro-evropianizimin e vendeve të rajonit me vrasjen e ish liderit të Wagner, Prigozhin nga lideri rus.

Rama thotë se është më e sigurt të jesh në një autobus të ngadaltë, duke nënkuptuar se pavarësisht se proceset e anëtarësimit në Bashkimin Evropian janë të mundimshme dhe të ngadalta, e ardhmja është shumë herë më e sigurt.

“Po sigurisht, kjo është arsyeja pse autobusi nuk mund të bëhet kurrë aeroplan… Gjithsesi më besoni, në gjendjen aktuale të punëve të jashtme, të qëndrosh në autobusin e BE-së edhe pa ndenjëse është më e sigurt se të ulesh në një aeroplan rus, sepse udhëtimi mund të jetë shumë i ngamirdaltë dhe destinacioni ynë shumë larg, por një gjë është e sigurt si vdekja: Ky autobus nuk do të përplaset kurrë NË BE https://politico.eu/article/europe an – commission -snub-charles-michel-2030-enlargement-target/ ”-shkruan Rama./m.j