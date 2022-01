Një këngëtare e muzikës popullore nga Republika Çeke ka vdekur pasi u infektua qëllimisht me Covid, ka thënë djali i saj për “BBC”. Hana Horka, 57 vjeçe, ishte e pavaksinuar dhe kishte postuar në rrjete sociale se po shërohej pasi rezultoi pozitive, por vdiq dy ditë më vonë. Djali i saj, Jan Rek tha se ajo u infektua me qëllim kur ai dhe babai i tij ishin infektuar me virus, kështu që ajo mund të merrte një leje rikuperimi për të hyrë në vende të caktuara.

Republika Çeke raportoi një numër rekord të rasteve me Covid-19 të mërkurën. Jan Rek dhe babai i tij, të cilët të dy janë plotësisht të vaksinuar u infektuan me Covid gjatë Krishtlindjeve. Ai tha se nëna e tij kishte vendosur të mos qëndronte larg tyre, duke preferuar të ekspozohej ndaj virusit. Dëshmia e vaksinimit ose infeksionit të fundit nga virusi kërkohet në Republikën Çeke për të hyrë në shumë ambiente sociale dhe kulturore, duke përfshirë kinema, bare dhe kafene.

Nëna e tij ishte anëtare e një prej grupeve më të vjetra folklorike çeke, Asonance. Djali i saj shpjegoi se ajo kishte dashur të infektohej me Covid në mënyrë që të kishte më pak kufizime në lëvizjen e saj. Dy ditë para se të vdiste, ajo shkruante në rrjetet sociale se po shërohej: “Tani do të ketë teatër, sauna, koncert”. Të dielën në mëngjes, ditën kur vdiq, zonja Horka tha se ndihej më mirë dhe ishte veshur për të shëtitur. Por më pas filloi t’i dhembte shpina, kështu që ajo shkoi të shtrihej në dhomën e saj të gjumit.

Djali i saj tha se “për rreth 10 minuta gjithçka përfundoi dhe ajo u mbyt për vdekje”. Megjithëse ishte e pavaksinuar, Jan Rek theksoi se nëna e tij nuk besonte në disa nga teoritë më të çuditshme të konspiracionit rreth vaksinave kundër Covid. Ai tha se “filozofia e saj ishte se ajo ishte më mirë me idenë e infektimit me Covid sesa me vaksinimin dhe jo se ne do të merrnim mikroçipe apo diçka të tillë”. Nuk kishte kuptim të përpiqeshim ta diskutonim këtë çështje me të pasi thjesht do të bëhej shumë emocionale, shtoi ai. Në vend të kësaj, ai shpresonte se duke treguar historinë e tij mund t’i bindte të tjerët të vaksinoheshin.

g.kosovari