Argjentina po debuton sot në Botërorin “Katar 2022” në sfidën përballë Arabisë Saudite, që po zhvillohet në “Lusail Iconic Stadium”. Në fushë, që nga minuta e parë, shtatë herë fituesi i Topit të Artë, Lionel Messi, i cili luan Botërorin e pestë me shpresën se mund ta fitojë këtë trofe madhor, i vetmi që i mungon palmaresit të tij.

Që në minutën e dytë Messi ndez sfidën, goditja e tij ndalet me vështirësi nga portieri. Por goli nuk do të vononte, teksa në minutën e 10-të kapiteni shënon nga pika e bardhë e penalltisë pas një shikimi me VAR në zonën kundërshtare.

Leo Messi gjeti edhe golin e dytë, por gjyqtari i takimit anuloj gjithçka për pozicion jashtë loje. E njëjta histori edhe me Martinez, “demi” i Inter arriti të dërgonte topin dy herë në rrjetë, por në të dy rastet u kap “mat” nga VAR.

Në minutën e 22-të, Messi vallëzon në mbrojtjen kundërshtare, duke shënuar sërish, por anësori ngrin gjithçka me flamurin e ngritur lart për pozicion jashtë loje. Një kundërpërgjigje e shpejtë e Albiceleste për shtimin e forcës së kundërshtarit, që reagoi me forcë pas disavantazhit nga pika e bardhë.

Loja zhvillohet mjaft e fortë, me ndërhyrje hera-herës të ashpra, çka e detyron kryesorin t’i këshillojë “luftëtarët” e të dyja kombëtareve. Argjentina ka vështirësi në daljen nga gjysmëfusha e vet, sepse kundërshtari ka mbipopulluar mesfushën dhe mundohet të prishë çdo iniciativë bardhekaltër që në nisje.

Minuta e 27-të sjell golin e dytë në portën e Arabisë Saudite. Lautaro Martinez merr një pasim në limitin e pozicionit jashtë loje dhe del i vetëm përballë portierit kundërshtar. Sulmuesi i Interit nuk gabon, por me qetësi e kalon topin mbi trupin e portierit arab. Ndërhyn sërish VAR-i dhe anulon gjithçka. Ashtu si në rastin e Messit, edhe kësaj here kemi të bëjmë me pozicion jashte loje.