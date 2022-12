Është zbardhur dëshmia e dhënë nga babai i foshnjës, i cili pasi lindi i pajetë në spitali ne Pejës, u fut në një makinë larëse.

Babai ka treguar se gjithçka është zbuluar vetëm pasi kërkuan trupin e foshnjës, dhe personeli i spitalit refuzoi t’ua jepte. Ai tregon mes lotësh tregoi se si neglizhenca e madhe e spitalit ka tronditur familjen e tij.

“E morëm lajmin që është fëmija i vdekur dhe vazhduam me procesin tjetër, deshëm me marrë fëmijën me i kryer procedurat e tjera që i përkasin. Shkuam në spital që të kërkonim foshnjën por hezituan të na e jepnin. Arsyja nuk u dinte, bënin sikur po bënin diçka tjetër. Filluam të dyshonim se çfarë ishte problemi. Realisht atë insistuam ta merrnin, po na thanë e merrni nesër sa ta përgatisim. Kuptuam se diçka nuk është në rregull. E kishin mbështjellë me çarçaf dhe s’e kishin kuptuar që ishte foshnja brenda. Të nesërmen e kuptuam që është…foshnja ishte futur në lavatriçe. Kemi shkuar poshtë dhe e ka parë sigurimi, foshnja ishte bërë copë-copë. Një person i spitalit kishte marrë copat e foshnjës duke i futur në qese, duke i mbledhur copë-copë. Mbetëm të shokuar. Është rast që nuk e dimë si ka ndodhur. Lajmëruam Policinë. Na luteshin që të mos e thërrisnim Policinë. Familja nuk e dinë ç’ka ndodhur, por gjë nuk dinë tjetër. Si mundet që të mbështillet një krijesë me çarçafë? S’kemi marrë asnjë përgjigje edhe pse kemi dhënë deklaratat në Polici. Më vjen keq që nuk më kanë bërë asnjë ngushëllim dhe nuk më kanë kërkuar falje mbi rastin. Por kanë kërkuar vetëm që të fshehin provat.”– tregon ai.

/e.d