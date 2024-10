Nga ARTUR AJAZI

Po “zien” gjithë kazani për dhunën e policisë. Po diskutojnë me pathos mbi “tejkalimin e kompetencave të policisë në arrestimin e ish-presidentit”. Jam shumë dakort, se policia duhej të ishte treguar më e përmbajtur në rastin e Ilir Metës. Ashtu siç nuk jam dakort me të paktën ata, që e kujtojnë dhe e kanë jetuar live dajakun e trupave policore dhe atyre speciale mes Tiranës në 1996, kur u rrah opozita e asaj kohe. Ishin vjedhur votat, ishin grabitur kutitë e votimit me banda dhe ishin blerë votat siç kishin dashur. Por nuk mjaftoi kjo, por opozita sapo mbushi sheshin dhe nisi protestat, ish-presidenti Berisha urdhëroi policinë dhe trupat speciale dhe ata me xhupa të zinj, “ti jepnin një mësim të mirë socialistëve”. Edhe i vodhi dhe grabiti votat, dhe i rrahu.

Dhe dajaku ishte live, me shkopinj gome, me hunj gardhi, me hekura dhe qyta arme. Deri asokohe, nuk kishte parë bota, sjellje aq ç’njerëzore të një partie dhe qeverie “demokratike” ndaj një opozite paqësore. U rrah Servet Pëllumbi, Edi Rama, u rrahën drejtuesit e Partisë Socialiste, (u rrahën edhe gazetarët e huaj) dhe i detyruan të mbylleshin në oborrin e partisë tyre. Dhuna ishte e paranjoftuar, pasi ish-presidenti asaj kohe kishte paralajmëruar se “kush del në shesh do të përballet me ndëshkimin ligjor”.

Dhuna u transmetua brënda 1 ore në gjithë mediat e shkruara dhe kanalet televizive të Europës dhe ato amerikane. U dënua ashpër sjellja banditeske e strukturave të shtetit, e atyre që kishin urdhëruar dhe zbatuar dhunën në mes të sheshit “skenderbej”. U tërhoqën zvarrë drejtuesit e opozitës (Partisë Socialiste) dhe u rrahën deputetët e saj. Bilanci ? Dhjetra të plagosur dhe qindra të tjerë të gjymtuar. Edi Rama, qendroi disa javë në shtrat nga dhuna shtazarake. Por siç duket këto i harrojnë shpesh ata që sot çirren se “policia tejkalon kompetencat”. Cilat kompetenca ? Në rast se ka polici më të përmbajtur, është kjo e sotmja që ka Shqipëria.

Në rast se ka polici që duron maksimalisht dhunuesit e institucioneve dhe vetë trupës policore, dhe nuk ndërhyn dhunshëm, kjo është policia e sotme. Por si mund të qëndrojë pasive një trupë policore, kur drejt saj hidhen flakadanë, kapsolla, sharje, fyerje, madje dhe dhunë fizike ? Në cilin vend të Europës shikoni se, policia edhe kur pështyhet, edhe kur fyhet, edhe kur dhunohet, të rrijë spektatore ? Askund, vetëm në Shqipëri.

Protestat e dhunshme në Itali, Francë, Spanjë, Angli, e gjetkë, e marrin përgjigjen e merituar nga trupat policore, dhe kjo natyrisht është brënda kuadrit ligjor, që i lejon uniformave të shtetit, të ruajnë rendin, qetësinë, dhe pronën private kur ajo cënohet nga elementë dhe grupe kriminale që shfrytëzojnë me demek “protestën” për të vjedhur dhe grabitur. Ndaj, kur ti drejtojmë sot gishtin trupës policore, dhe ta akuzojmë se “tejkaloi kompetencat ligjore”, le të kujtojmë ngjarjet e kaluara, dhe të bëjmë krahasimin me të sotmen. Demokraci do të thotë zbatim i ligjit, dhe jo tejkalim i lirive të individit.