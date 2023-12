Nga Mero Baze

Protesta e së hënës Sali Berishë nuk I duhet as për të bllokuar Kuvendin, as për të rrëzuar qeverinë. Jo se nuk dëshiron ta bëj atë, por e di që nuk e bën dot.

Nëse e shikon mënyrën se si ai lajmëron protestën e së hënës, e kupton qartë se është një thirrje për proteste që ka lënë dhe një derë hapur nëse nuk ndodh sic do ai.

Pra në një farë mënyre është një protest që kërkon të testojë nëse ka ende njerëz me vete në opozitë apo jo.

Deri tani është përpjekur të fshihet në Kuvend, duke thënë se nuk po I shtrijmë protestat në popull se duam të demonstrojmë mosbindjen civile në parlament.

Të hënën ka vendosur të bëj një test, se kush nga të vetët do ti dal në krah. Me firma I kanë dal rreth 30 deputet që I janë drejtuar Gjykatës Kushtetuese të mos e burgos. Në terren ende nuk dihet.

Nuk e duron dot këtë situatën që një grup opozitar është dakord me arrestimin të tjerë deputetë janë dakord por nuk flasin, të tjerë janë kundër arrestimit por prape nuk flasin dhe vetëm një grusht besnikësh janë gati ta thonë më zë të lart që janë kundër. Nuk e duron dot këtë gjendjen e paverifikueshme se kë ka me vete, ndaj i kërkon të gjithë aty në apel ti shikoj me sy kë ka pas e kë ka kundër.

Ky është dhe kurioziteti më I madh I Berishës për protestën e së hënës.

Është një proteste ku njerëzit nuk kanë me kë të përballen pasi Komisioni mblidhet në një sallë dhe në fund bën një komunikatë shtypi. Berisha a si pengon dot, as nuk ka ndërmend ta bëj me të. Është thjeshtë një apel që ai të shikoj kë ka me vete.

Ai thjesht do të shikoj kush është në oborr përballë parlamentit dhe jo kush është brenda në parlament.

Ditën që ju njoftua masa e arrestit, ai u braktis dhe nga militantët e thjeshtë dhe pas tre orësh njoftimi nuk arriti të mbledh as 50 vet në selinë e SHQUP.

Nesër ai do të bëj testin nëse njerëzit e opozitës janë gati të shkojnë të përleshen me të apo jo. Është një proteste e tij personale, kundër atyre që nuk duan të protestojnë për të.

Edhe pse është një test I sforcuar, degët kanë marrë masa që së paku Durrësi Elbasani Kurbini e Shkodra të cojnë njerëz. Kjo

I duhet që të përsëritet ditën e enjte, kur ti hiqet realisht mandate në Kuvend e akoma më shumë kur policia ti mbrijë në shtëpi e ti tregoj detyrimet që ka për arrestin e shtëpisë, nëse e lënë në arrest shtëpie.

Por nuk është se i do për luftë ata njerëz ditën e hënë. Ata janë thjeshtë mbulesa që ai të kuptojë kush i ka mbetur ende.

Prandaj mos u shqetësoni se çdo të ndodh . Asgjë nuk do të ndodh. I vetmi që ka punë është Flamuri që duhet të mbaj shënim kush ka ardhur dhe kë kanë kundër nga opozita.

Është në thelb një protestë që verifikon kush është me Bashën dhe kush me Berishën, nga opozita. Për të tjerat flasim të enjte. Nëse ka fat të arrestohet atëherue ka dhe justifikim për dështimin e revolucionit.