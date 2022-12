Pranvera ka ardhur dhe kjo është koha për një filluar një jetë e re. Këto janë shenjat që do të ndihen me fat dhe do të kenë një periudhë të këndshme në dashuri.

Demi

Do të jetë një kohë e mirë për martesë për Demin. Kjo është veçanërisht e vërtetë për ata që kanë qenë në një lidhje për një kohë të gjatë. Mund të përgatiteni për martesën, nuk priten situata të paparashikuara.

Binjakët

Është koha që Binjakët, të cilët kanë organizuar jetën e tyre personale të mendojnë për martesën. Do të kaloni një periudhë të këndshme me të dashurin tuaj dhe do të keni më pak arsye për grindje.

Luani

Njerëzit e lindur në këtë shenjë nuk do të kenë frikë nga martesa. E vetmja gjë që kërkon ndryshime serioze është qëndrimi që keni ndaj të dashurit tuaj. Ju duhet t’i kushtoni më shumë vëmendje dhe kujdes shpirtit tuaj binjak.

Virgjëresha

Për Virgjëreshën pritet një bashkim i gjatë dhe i qëndrueshëm. Yjet do ta mbështesin këtë shenjë të horoskopit dhe dëshirën e tyre për t’u martuar. Nëse marrëdhënia juaj aktuale tingëllon si një përrallë, mos nguroni t’i drejtoheni zyrës së gjendjes civile.

Ujori

Nga natyra e tyre, Ujori ka temperament dhe është i lirë. Të biesh në dashuri me ta është mjaft e thjeshtë, por ata nuk mund të vendosin për martesë për një kohë të gjatë. Nëse marrëdhënia juaj zgjat më shumë se një vit dhe jetoni bashkë tashmë, atëherë është koha të mendoni për një unitet të plotë.

/e.d