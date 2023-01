Kryedemokrati bëri me dije se do të mblidhen para Kryeministrisë më 11 shkurt për skandalin e ish-zyrtarit të FBI-së.

“Nëse bëhet fjalë për skandalin McGonigal është kundër qeverisë dhe unë mbështes çdo protestë kundër qeverisë,” – u shpreh Bardhi i cili shtoi se do të jetë i pranishëm në protestë.

Ndryshe nga protesta në të njëjtën ditë me samitin e BE-së, ku Bardhi nuk mori pjesë pasi nuk ishte dakord me organizimin e një proteste në të njëjtën ditë me samitin./m.j