Kryeministri Edi Rama ka ndarë me qytetarët një video mesazh në të cilin shprehet se nuk është i kënaqur me punët që janë bërë deri më tani.

Kreu i qeverisë thotë se pandemia dhe tërmeti kanë qënë kohë të mallkuara të cilat kanë ndërprerë rrjedhën e jetës normale.

Ndër të tjera Rama bën të ditur se qeveria ka rritur pagën minimale, ka ulur taksën për bizneset e vogla si dhe ka rritur pagat për mjekët dhe mësuesit.

MESAZHI:

‘Kemi marrë goditje të rënda, jemi përballur me sfida të mëdha. E di që disa prej jush jeni të pakënaqur që nuk janë përmbushur të gjitha pritshmëritë, as unë nuk jam. Jo, sot por asnjëherë! Le të mos harrojmë se çfarë kemi hequr në çdo hap në këto kohë të mallkuara. Paga minimale është rritur me 1/3, plot 36% qysh nga fillimi i punës nën drejtimin tonë. Bluzat e bardha dhe mësuesit paguhen sot shumë më mirë. Taksa për afro 100 mijë biznese të vogla, është bërë 0. Kantieret e ndërtimit, janë më të shumta se asnjëherë tjetër nëpër të gjithë Shqipërinë. Ka nisur aplikimi për naftën pa taksa për 70 mijë fermerë të rregjistruar. Pavarësisht krizave reale dhe të thella, nga tërmeti e deri te pandemia dhe pengesave artificiale e të shumta nga politika, ne kemi vazhduar të shkojmë përpara. Për të gjithë ata që duan të punojnë, jo të flenë apo të shikojnë me sy hapur ëndrra që i kanë zhgënjyer shqiptarët më shumë se 1 herë. Nuk ka kohë për pushim!– shprehet Rama në video.

g.kosovari