Polonia ka instaluar tela me gjemba përgjatë kufirit të saj me Rusinë vetëm disa orë pasi një raketë ra në territorin e saj, duke vrarë dy persona. Ushtarët u panë duke vendosur telin e briskut pranë fshatit Szyliny pranë enklavës ruse të Kaliningradit sot. Mbrojtja 3 metra lartë dhe 10 metra e gjërë po ngrihen mes tensioneve në rritje midis dy vendeve për të parandaluar kalimet e paligjshme në Poloni. Ekziston frika se Rusia mund të vërshojë qëllimisht Poloninë me një fluks emigrantësh për të bërë kërdi në BE.

“Vendet anëtare të NATO-s po diskutojnë gjithashtu për forcimin e mbrojtjes së tyre ajrore në lindje, me Sllovakinë që kërkon sisteme shtesë nga partnerët e aleancës për të ruajtur edhe më shumë sigurinë e qytetarëve sllovakë”, tha ministri i tyre i mbrojtjes.

Lituania gjithashtu ka bërë thirrje për më shumë mbrojtje përgjatë kufirit Polako-Ukrainë dhe në pjesën tjetër të krahut lindor të NATO-s, me presidentin Gitanas Nauseda duke thënë: Qielli i NATO-s duhet të mbrohet 100%.

Shqetësimet se lufta do të përshkallëzohej në tmerre të patreguara u ngritën në mënyrë dramatike dje me raketën që u hodh në Poloni të martën, duke vrarë dy fermerë. Varshava fillimisht pretendoi se erdhi nga Rusia, e cila mund të kishte parë NATO-n duke thirrur nenin 5 në të cilin një sulm ndaj një vendi konsiderohet si një sulm ndaj të gjithëve, duke ndezur një përpjekje kolektive të mbrojtjes. Tani, udhëheqësit kanë thënë se ndoshta është nisur nga mbrojtja ajrore ukrainase, duke lehtësuar frikën se sulmi mund të tërhiqte NATO-n në konflikt të drejtpërdrejtë me Rusinë, por duke i dhënë Vladimir Putinit justifikim për të sulmuar Perëndimin.

/e.d