Kreu i Grupit Parlamentar Socialist, Taulant Balla, tha mbrëmjen e së enjtes se mazhoranca do të çojë një emër të vetë të shtunën në Kuvend, i cili më pas do të votohet për President të Republikës.

I pyetur nëse Ardian Dvorani do të jetë kandidati në fjalë, Balla tha se emrat do të diskutohen në Kryesinë e PS-së dhe ajo do të vendosë përfundimisht.

Balla u pyet edhe për Gramoz Ruçin. Ai tha se ky i fundit e ka kthyer vetë përgjigjen me largimin e tij nga politika.

Në lidhje me deklaratën për Majlinda Bregun një ditë më parë, Taulant Balla deklaroi se ai ishte një qëndrim i tiji personal dhe jo i Grupit.

Kujtojmë se të mërkurën Taulant Balla deklaroi se nëse Bregu do të propozohej nga PD, ai do ta votonte.

/javanews/a.r