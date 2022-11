Kreu i Partisë Agrare Ambientaliste Agron Duka është shprehur në një deklaratë për mediat pas takimit me strukturat në Elbasan, se do të jenë të fokusuar në këshillat bashkiakë në zgjedhjet lokale të 14 Majit.

Ai u shpreh se synojnë të marrin të paktën dy anëtarë të këshillave për çdo bashki në Shqipëri.

Duka theksoi se në rast se PD opozita del me një kandidat të përbashkët do të investohen për ta mbështetur atë dhe në rast të kundërt theksoi se do të qëndrojnë indiferentë ose do të mbështesin kandidatët më të pëlqyeshëm.

“Nëse dalin me një kandidat do i mbështesin, nëse dalin me dy kandidatë do qëndrojmë indiferentë. Ose do të mbështesim atë kandidat që është më i pëlqyeshëm.

Kemi synime të marrim dy anëtarë të këshillave bashkiakë në Shqipëri. Konsumimi i maxhorancë do na ndihmojë për një rezultat të mrë por duhet edhe puna”, ka deklaruar Duka.

