Dashi

Nëse deri me sot e keni lënë disi pas dore partnerin tuaj, sot duhet te ndryshoni sjellje me te ne mënyrë qe te mos e humbni. Ndjenjat shprehjani sa me tepër dhe mos ngurroni te përgatisni edhe surpriza. Beqaret do jene gati te bëjnë edhe sakrifica ekstreme qe ta bëjnë për vete atë qe pëlqejnë. Financat do jene goxha te mira, megjithatë po u treguat me vigjilente gjendja ka për te qene edhe me e mire.

Demi

Dite mjaft premtuese ka për te qene kjo e sotmja për ata qe janë ne një lidhje. Partneri do ju gjendet gjate gjithë kohës pranë dhe do ua plotësojë çdo dëshirë qe do keni. Beqaret do marrin deklarata te forta dashurie dhe do jene gati te hedhin hapa te mëdha. Te ardhurat do jene goxha te majme, por për shkak te shpenzimeve te pamenduara gjendja mund te pësojë tronditje ne mbrëmje.

Binjaket

Për ata qe janë ne një lidhje dita e sotme do jete e jashtëzakonshme. Zemra do ju rrahe fort ne çdo moment dhe do ndihen me fat qe kane dike si partneri ne krah. Ne një moment do ndodhin edhe disa gjera qe as nuk i kishit parashikuar. Beqaret nuk do jene aspak ne humor dhe do qëndrojnë te mbyllur ne shtëpi. Buxheti do vazhdoje te ketë ende lëkundje.

Gaforrja

Sot do kërkoni me shume liri nga partneri juaj, por nuk do gjeni mënyrën e duhur për ta bere. Ka rrezik qe pas mesdite te fillojnë mosmarrëveshjet mes jush. Beqaret do tërhiqen mjaft nga disa persona qe i kane ne pune, por qe me pare as nuk i kane vene re. Me financat duhet te vazhdoni te bëni kujdes pasi ne te kundërt situata mund t’iu dale jashtë kontrollit. Nuk është ende koha për investime.

Luani

Dite e mbushur me surpriza te njëpasnjëshme do jete kjo e sotmja për te dashuruarit. Di ndiheni te bekuar nga yjet dhe emocionet do shumëfishohen. Do dëshironi te qëndroni ne çdo moment pranë atij qe dashuroni. Beqaret duhet te tregohen te sinqerte me personat qe do takojnë sepse përndryshe mund t’iu ndërlikohet jeta. Për financat do përkujdeseni me tepër dhe gjendja do mbetet e mire.

Virgjeresha

Sot do keni disa debate te vogla me partnerin tuaj, por ato do bëjnë me shume zhurme sesa do sjellin probleme. Ne pasdite gjendja do jete me e mire. Beqaret nuk do duan te bëjnë asnjë ndryshim ne statusin e tyre sepse pranë miqve do përjetojnë kënaqësi te paimagjinueshme. Buxheti do filloje te ketë disa përmirësime te vogla te cilat shume shpejt do ju lejojnë te bëni investimet e menduara.

Peshorja

Dite goxha e vështirë do jete kjo e sotmja për te gjithë ata qe janë ne një lidhje. Ne shume momente do zhgënjeheni e do ndiheni keq nga ato qe do ju thotë partneri. Beqaret po nuk u treguan te duruar do bëjnë disa gabime qe do ua prishin qetësinë. Te ardhurat do përmirësohen ne mënyrë te menjëhershme dhe do i shlyeni edhe te gjitha borxhet qe keni pasur prej kohesh.

Akrepi

Sot nuk do bëni aspak lëshime ju te dashuruarit dhe do doni qe partneri te beje ekzaktesisht atë qe ju dëshironi. Beqaret duhet ta lënë veten te lire dhe duhet te përfitojnë sa me shume nga ftesat dhe propozimet qe do iu bëhen. Ne planin financiar duhet te bëni shume kujdes me sjelljen, pasi çdo hap i gabuar mund te sjelle pasoja te renda për te ardhmen.

Shigjetari

Qe nga mëngjesi e deri ne darke do përjetoni emocione te forta gjate kësaj dite. Do keni një bashkëpunim te adhurueshëm me njeri-tjetrin. Edhe beqaret do jene me fat ne dashuri dhe shume gjera kane për t’iu ndryshuar rrënjësisht. Jupiteri do jete ai qe do ua ndriçoje mendimet ne planin financiar dhe do ju beje ta menaxhoni gjendjen me përkujdes e përpikmëri.

Bricjapi

Për beqaret kjo e sotmja do jete një dite e paqëndrueshme. Për asnjë moment nuk do merrni vesh me partnerin dhe gjithë kohës do ju duket sikur ai e bën çdo gjë për t’iu acaruar. Beqaret nuk do jene aspak te shoqërueshëm dhe nuk do mund te fillojnë dot sot një lidhje. Ne planin financiar duhet te bëni gjithçka qe ta përmirësoni gjendjen sepse po i late gjerat pas dore keni për te pasur probleme me te mëdha.

Ujori

Nuk do jeni aspak te qarte gjate kësaj dite për ato qe duhet te bëni ne jetën tuaj ne çift dhe nuk do dini çfarë përgjigje te jepni kur partneri t’iu propozoje diçka. Beqaret do jene gati edhe për aventura kalimtare, prandaj do përfitojnë nga çdo ftese qe do ju behet. Ne planin financiar fati do jete ne anën tuaj dhe do mund te kryeni te gjitha investimet qe kishit menduar.

Peshqit

Venusi do përkujdeset gjate gjithë kohës për jetën tuaj ne çift sot. Çdo moment pranë partnerit do jete si neper ëndrra. Ata qe janë vetëm, serish sot do jene pa fat, por nuk do ndihen keq pasi ne çdo moment miqtë do ju qëndrojnë pare dhe do i argëtojnë. Buxhetin do dini si ta menaxhoni gjate gjithë kohës dhe jo vetëm qe do ju dalin paratë për investime, por do hiqni edhe mënjanë.