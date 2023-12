Partia Demokratike ka kundërshtuar ndryshimet ligjore të miratuara në Komisionin e Ligjeve për Komisionet Hetimore.

Nënkryetari i Partisë Demokratike, Kreshnik Çollaku, tha se kjo është një përpjekje e mazhorancës aktuale për të kufizuar hapësirën që Kushtetuta i garanton opozitës në fushën e kontrollit parlamentar.

Projektligji i paraqitur në Kuvend për ndryshimin e ligjit Për Komisionet Hetimore në vlerësimin e Partisë Demokratike është një përpjekje e maxhorancës aktuale për të kufizuar hapësirën që Kushtetuta i garanton opozitës në fushën e kontrollit parlamentar.

Përkufizimi që projektligji i propozuar i bën konceptit “çështje e veçantë”, koncept i përcaktuar nga neni 77 i Kushtetutës është hartuar me qëllim kufizimin e mundësisë së ngritjes së komisioneve hetimore.

Kriteret e parashikuara për ekzistencën e çështjes së veçantë jo vetëm që janë detajuar përtej nevojës ligjore dhe traditës parlamentare por krijojnë edhe paqartësi në raport me organin e parlamentit që ka tagrin e vlerësimit paraprak të plotësimit apo mosplotësimit të këtyre kritereve.

Vlerësimi përfundimtar lidhur me përmbushjen ose jo të kritereve sipas projektligjit do të varet nga vullneti i shumicës parlamentare ç’ka bie ndesh me parashikimet ligjore të kushtetutes dhe rolin kontrollues që kushtetuta i ka njohur një pakicave parlamentare.

Me 15 vota pro vetem te socialisteve Komisioni i ligjeve miratoi dje ndryshimet ligjore për komisionet hetimore, pas propozimeve të prezantuara nga deputetja Ermonela Felaj. Mazhoranca tha se me ndryshimet ligjore përfundon një periudhe e patolerushme sjelljeje me komisionet hetimore, pasi janë përdorur për luftë politike dhe sherr politik./m.j