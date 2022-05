Emri i Ardian Uzunit është një ndër emrat për të cilët është ekzekutuar urdhri i GJKKO-së ditën e sotme.

Prokuroria e Posaçme, SPAK ndërmori aksion në disa qytete të vendit, pas 32 urdhër-arresteve të lëshuara nga GJKKO.

Gazetari i Abc, Ermal Vija bën me dije se Ardian Uzuni, i cili mbahet në paraburgim për vrasje përgatit planin për të vrarë Filip Gjeloshin, një eksponent i krimit, i cili njihet edhe si “i forti” i Tropojës.

Ardian (Isuf) Uzuni, 56 vjeç, lindur dhe banues në Tiranë, është dënuar më parë si i dyshuar për “Vrasje me paramendim” të shtetasit Edmond Cakmashi e kryer në bashkëpunim, e mbetur në tentative.

Pa i mbushur të 20-at, Gjeloshi do të akuzohej se në Lekbibaj kishte kryer një vrasje, akt për të cilin sot e asaj dite nuk u vërtetua. Ndërkohë do të arrestohej, e lirohej për atë akt, emri i tij do të skalitej fort në përballjet me policinë. Në 2006 Filip Gjeloshi i rezistoi me armë për orë të tëra përballjes me RENEA-n në një shpellë në Lekbibaj.

Asokohe arrestimi i tij ishte një nga sukseset më të mëdha të policisë, por shpejt Gjeloshi do të linte sërish qelinë. Në 2011 i shpëtoi një atentati në rrugën “Siri Kodra” në Tiranë.

Aksioni është zhvilluar në Tiranë, Durrës, Lezhë dhe Elbasan. Sipas informacioneve, 13 urdhër-arreste janë vetëm në Elbasan, një prej qyteteve më të nxehta të krimit në vend.

SPAK lëshoi 32 urdhër arreste për një numër të madh personash të dyshuar si të përfshirë në krime të rënda. Por, ajo që dihet është se në listë ishin edhe emrat e Ervis Martinajt, Talo Çelës dhe Suel Çelës, të cilët nuk janë arrestuar ende nga policia.

Fakti që nuk janë arrestuar “VIP-at” e listës së SPAK ngre dyshime mbi mundësinë e dekonspirimit të operacionit të policisë.

Ka të dhëna se dihej të paktën që mbrëmë se policia do të kryente një operacion të gjerë me urdhër të SPAK për të kapur disa të shumë kërkuar dhe me gjasë kjo e dhënë ka shkuar edhe në veshët e personave që përmes aktivitetit të tyre të jashtëligjshëm kanë bërë miliona euro pasuri duke blerë shumë lehtë informacion.

Megjithatë, kjo u hodh poshtë nga kreu i SPAK, Arben Kraja gjatë konferencës për mediat. Ai theksoi se operacioni është ende në vijim dhe se të arrestuar të tjerë do të ketë në vijim.

“Nuk kemi asnjë dyshim për dekonspirm. Duhet kohë, pasi ishte numri shumë i lartë. Ishin marrë masat e nevojshme, është diçka që po vijon dhe nuk ka probleme,” tha Kraja./m.j