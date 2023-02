Aktori i njohur, Tan Brahimi, teksa po bisedonte me banorët në dhomën e gjumit ka treguar se do të lërë shtëpinë më të famshme në Shqipëri.

Fillimisht banorët nuk e besuan se Tani e kishte seriozisht, por më vonë e kuptuan se ai nuk po bënte shaka.

“Unë jam duke ikur, sonte është nata e fundit, nuk rri më. Çfarë ndodhi me Valbonën, unë u tërhoqa. Nuk rri më. Nuk duroj më se na shohin njerëzit, si e bëre ti Bonën me qarë dhe ne rrimë duke parë.

A jena burra. Për Zotin po, nesër iku unë. Ju vazhdoni. Ju thashë iku unë. Ika mo vlla e ju thashë, nesër më nxjerrin. A do psikolog? Jo, jo nuk dua asgjë, zarfin me dal. Kam filluar të dal në natyrë, nuk dua me dalë në natyrë. Dua me dalë si njeri i mirë pa bërë gjë.