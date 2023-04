Gjatë një bisede me Dea Michelle brenda shtëpisë, Jori Delli ka rrëfyer arsyen e ndarjes nga i dashuri i saj. Ajo tha se gjatë kohës së pandemisë, ai i kërkonte që të rrinin gjithë kohës bashkë, gjë që ajo e kishte refuzuar.

“E shikoja pothuajse çdo ditë, e merrja dhe në telefon. Donte gjithë kohës se ishte vetëm. Donte të bashkëjetonte por i thashë jo. Gjatë COVID më stresonte, t’i sma var. Isha normale, sepse po studioja. Ka njerëz në COVID që bëjnë atë gjë, unë kisha për të studiuar. Ishte bërë psikopat mi, më thoshte ti “s’më do më”. Unë i thosha “më fal, kur nuk ishte Covid, ne takoheshim në të njëjtat orare, këto gjëra bënim”. Donte që të rrija gjithë ditën me atë. Se ai nuk punonte. Jam e çuditshme, një ditë dua të rri 24 orë me atë, një ditë dua të rri vetëm”, tha ajo.

