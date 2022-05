Partia Popullore Europiane nuk ka ftuar asnjë delegat nga Partia Demokratike në Kongresin që zhvillohet në Roterdam ku votohet Presidenti i PPE.

Sipas dokumenteve të siguruara, PD nuk ka asnjë delegat, i vetmi vend nga lista e partive që janë pjesë e PPE.

Ne kete menyre, Berisha pas krizes qe shkaktoi ne PD teksa e ndau partine pjese pjese duke larguar dhe Bashen nga drejtimin, me shkak kryesor shpalljen ‘non grata’ nga SHBA, me ne fund ia ka dale qe izolimin nga SHBA dhe BE, ta shtrihe dhe grupimi i djathte europian PPE, ku PD ka bere pjese. Tani i hbiqet dhe e drejta e votes.

Kujtojmë se më 19 maj, deputeti kristiandemokrat në Parlamentin Gjerman, Gunther Krichbaum, folës i grupit parlamentar CDU/CSU për çështje të Bashkimit Evropian, ka dhënë një intervistë për DW rreth situatës ku ndodhet Partia Demokratike.

Ai tha nëse kjo forcë politike kthehet te e djeshmja duke nënkuptuar rikthimin e Berishës do të angazhohet për ta pezulluar PD-në nga PPE-ja.

“Më vjen shumë keq për zhvillimet në PD dhe nuk jam i vetmi. Sigurisht që është çështje e vetë partisë se kë dëshiron të zgjedhë për lider. Neve nuk na takon të ndërhyjmë. Por kjo do të thotë edhe për ne dhe për mua personalisht, se unë do të vazhdoj të punoj dhe ta mbështes PD-në vetëm nëse jepet një sinjal largpamës në përzgjedhjen e kryetarit”, tha Krichbaum.

Sipas tij "Nëse nuk do të jetë kështu, por do të ketë kthim në të djeshmen, në mos të pardjeshmen, atëherë kjo nuk mund të gjejë mbështetjen time personale. Në një rast të tillë, unë do të angazhohesha që të pezulloheshin procedurat për anëtarësim në nivel të Partisë Popullore Evropiane. Sepse ne, si parti Parti Popullore Evropiane duhet të ecim përpara".