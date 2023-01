Luizi dhe Armaldo debatuan me tone të ashpra këtë mëngjes. “Lepurush”, “Frikacak”, “Ti je lepur”, ishin disa nga epitetet që u përdorën gjatë debatit të tyre.

Armaldo i tha Luizit që të merret me banorët dhe jo me të, dhe se ai ka frikë. Por, Luizi i tha Armaldos se personi që ka frikë është ai, sepse nuk ulet përballë tij për të diskutuar.

Luizi i tha banorëve se Armaldo është frikacak dhe se dridhet kur flet me të. Duke folur nga dera e shtëpisë, Armaldo i tha Luizit se atë e ka dobësuar shumë Kristi dhe Olta.

Luizi i tha Armaldos se do të jetë i nominuar ‘kokë më kokë’ me të. Kjo buzëqeshje shtoi Luizi, do të ngri të shtunën.