I ftuar në “Milori Live” në Klan News, deputeti i Partisë Demokratike Belind Këlliçi ka paralajmëruar se kjo forcë politike do të nisë një një aksion të ri protestash.

Deputeti Këlliçi ka deklaruar se këto protesta do të jenë të ndryshme nga ato të zhvilluara më përpara. Gjatë fjalës së tij, Këlliçi është shprehur se do të ketë një moment që do të zhvillohet një protestë e pakthimtë që do t’i japë një goditje finale qeverisë dhe për këtë Këlliçi ka thënë se do të përdoren të gjitha mjetet e mosbindjes civile.

Belind Këlliçi: Ka një padurim të qytetarëve për të nisur një stinë të re protestash që do të jenë pakthim. Është një qeveri që nuk ka bilanc dhe punë, ka një propagandë të shkëlqyer. Protestat do të duhen të vijnë në një moment të caktuar me dëgjesat dhe me të gjitha faktorët në vend. Nevoja është për të ngritur zërin për krizën ekonomike. Qytetarët janë të vjedhur dhe medoemos e duan ndryshimin. Aksioni do të jetë i ndryshëm, nuk do të jetë njësoj. Do të ketë një moment që do të jetë një protestë e pakthimtë dhe do të ketë një goditje finale dhe për këtë jam i bindur 100 për qind.

Mirela Milori: Një goditje finale që do të çojë në rrëzimin e qeverisë?

Belind Këlliçi: Padiskutim që po, me të gjitha mjetet e mosbindjes civile nga aksionet nga më të ndryshmet.

Mirela Milori: Me të gjitha mjetet e mosbindjes civile, çfarë nënkuptoni: Bllokim rrugësh, bllokim administrate?

Belind Këlliçi: Të gjitha, në të gjitha akset kombëtare, kudo. Do të jenë protesta të shoqëruara me një sërë aksionesh politike të forta qoftë dhe brenda Parlamentit. Afati i skadencës ka ardhur, tashmë është një opozitë tjetër.

I pyetur se a do t’i bashkohet protestës së parë të Partisë së Lirisë kundër qeverisë që do të mbahet më 13 Shtator në orën 18:00 tek inceneratori i Tiranës, Këlliçi është shprehur se atë ditë nuk ndodhet në Shqipëri për shkak të axhendës së tij, por ka shtuar se do të influencojë këdo që të mundet që t’i bashkohet kësaj proteste.

Belind Këlliçi: Kam një axhendë që nuk do të ndodhem në Shqipëri, personalisht nuk do të jem, por do të bëj thirrje në të gjitha mjetet e informimit publik, në rrjetet e mia sociale, këdo që mundem do ta influencoj që të marrë pjesë.

