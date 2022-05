Ish-kryeministri Sali Berisha ka shigjetuar në akuza ish-kryetarin e PD-së Lulzim Basha, ndërsa deklaroi se Rama ia mbylli gojën pasi ndërhyri për dosjen Muzin. I ftuar në “Open” në News24 Berisha nuk la pa ironizuar edhe ambasadoren e SHBA-ve në Tiranë, Yuri Kim, duke e etiketuar sërish si ‘guvernatore’.

Po ashtu ai përsëriti qëndrimin e tij se do të garojë për kryetar të PD.

Berisha: Së pari; Unë kam shpallur bashkimin me votë, pasi kisha konstatuar se në mënyrë absolute vota ishte përjashtuar nga partia. Kur kam bërë hapat e parë se di se si do të jetë rezultati. Unë nis një betejë nëse i besoj se është kauzë e drejtë. E fitova mirë, nëse jo tërhiqem. Po çfarë arritëm? U arrit fundi i kryetarokracisë!

Ju kanë akuzuar për kryetarokraci

Unë s’po them se s’do jem kryetar, se për atë po përpiqem dhe do garoj. Nëse përpara që nga themelimi i PD deri në këtë proces, neokratura e saj shkonte nga qendra në bazë, e përzgjedhur. Mund t’ju them se sot në mënyrë absolute përveç Komisionit të Rithemelimit në fillim, s’ka asnjë person, asnjë, të votuar, të përzgjedhur nga Berisha apo komisioni i Rithemelimit. janë pa përjashtim propozime të anëtarësisë dhe vetëdeklarime se do të garojë siç e përcakton statuti. Kjo ndodhi dhe me kandidatët për kryetarë bashkish. Të gjithë ata shprehën dëshirën, dhe me garë iu nënshtruan primarëve. Kjo parti ka shënuar një arritje të madhe. Ky është fundi i kryetarokracisë sa i përket zinxhirit të varësisë.