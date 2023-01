Armaldo në një bisedë me Kiarën i tha asaj se një ditë gënjeshtra që Luizi ka thënë do e dënojë.

Armaldo: A do ta dënojë gënjeshtra , se ai ka gënjyer se kur gënjën është vështirë të kthehet besimi!

Kiara: Prandaj i preva gjërat, është shumë e vështirë, se tani çdo shpjegim që ai do japë unë do e kem të dyshimtë. Nuk do arrij dot ta besoj.

Armaldo: Njeriu i vërtetë nuk njihet këtu se jemi në lojë!

Kiara: Por por njeriu nuk mund të gënjejë në këtë mënyrë edhe për lojë!

Armaldo: Ne nuk ia hapim dot zemrën, i takon ati ta vendosë!