Kryeministri Edi Rama thotë se Partia Socialiste nuk do të negociojë me Sali Berishën për Presidentin e ri të Republikës.

I ftuar në emisionin Opinion në Tv Klan, Rama e konsideroi Berishën me termin “bota tjetër” dhe deklaroi se me “botën tjetër” nuk do të negociojnë.

I pyetur se cilin njeh për kryetar të Partisë Demokratike, Kryeministri Rama tha se PD-ja nuk ka një drejtues por një komision.

Blendi Fevziu: Z.Edi Rama, kryetar i PS dhe Kryeministër i Shqipërisë, kë njihni ju për drejtues të PD?

Kryeministri Rama: Ku ka drejtues PD.

Blendi Fevziu: Kë njihni ju zyrtarisht?

Kryeministri Rama: Kë të njoh? Ku ta gjej?

Blendi Fevziu: Ka një vendim gjykate si nuk ka…

Kryeministri Rama: Ku ka drejtues PD…

Blendi Fevziu: S’ka?

Kryeministri Rama: Po kush është, ma thuaj?

Blendi Fevziu: Sipas regjimistrit të gjykatës, është Komisioni i Rithemelimit.

Kryeministri Rama: Po mirë ai s’është drejtues, është komision.

Blendi Fevziu: Zyrtarisht kë njihni ju nga Partia Demokratike?

Kryeministri Rama: Po kë pra, hë ma thuaj ti kush është?

Blendi Fevziu: Ore me kë do negocioni ju për presidentin?

Kryeministri Rama: Me copa dhe me çika që janë aty. Me botën tjetër nuk shkojmë ne për të kërkuar…

Blendi Fevziu: Nuk do negocioni me Berishën?

Kryeministri Rama: Ky është bota tjetër, është përfaqësues i botës tjetër. Parlamenti shqiptar e bëri dhe këtë. Kemi përfaqësues nga Tropoja, nga Gjirokastra, Durrësi, Saranda, nga Fieri kemi dhe një përfaqësues nga bota tjetër. Ai është një i zyrtarizuar nga bota tjetër.

Blendi Fevziu: Nuk të shkon të jesh cinik.

Kryeministri Rama: Çfarë nuk më shkon?

Blendi Fevziu: Po nuk të shkon.

/a.r