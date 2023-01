Oltës nuk i del ‘e keqja’ me Luizin. Ata të dy u përplasën ashpër gjatë ditës së sotme, ku përdorën dhe fjalë të ulëta.

Duke folur me Kristin, Olta i tha atij që do hakmerret ndaj Luizit. Kristi e këshilloi Oltën që të mos bjerë në nivelin e tij, sepse në atë mënyrë do të prishë imazhin që ka.

Por, Olta tha se nuk mund të rrijë pa reaguar kur dikush i përmend moralin dhe se reagimi nuk do e dëmtojë imazhin e saj, për aq kohë sa publiku e kupton situatën. Duke folur me kode, Kristi i tha Oltës se narkoman-ët, mund të bëjnë çdo gjë.