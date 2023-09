Pas fitores së thellë në Kukës, kryebashkiaku socialist Alber Halilaj tregon vizionin e tij për 4 vitet e ardhshme. Në intervistën e parë dhënë në Report Tv, Halilaj shfaqet ndryshe, mes natyrës së Kukësit në një bujtinë në fshatin Bicaj e cila në fakt personifikon edhe prioritetin e tij në drejtimin e Bashkisë së Kukësit, turizmin.

“Jemi në një bujtinë në Bicaj është një zonë shumë e bukur e papromovuar më parë por ka një fluks turistësh të paparë”, thotë Halilaj.

Për Report Tv, ai thotë se kuksianët bënë zgjedhjen e duhur, duke votuar një qytetar të Kukësit pasi janë të lodhur me ‘kryebashkiakët tranzit’. Vetë Halilaj ka lindur dhe jeton në Kukës bashkë me familjen e tij.

“Unë jam banor i Kukësit, kam lindur në Kukës dhe jetoj në Kukës. Kukësi është bezdisur me njerëzit tranzit që s’kanë lidhje me Kukësin. Shumica kanë qenë me banim në Tiranë. Unë jetoj në Bicaj dhe kam punuar në administratë. Çdo problematikë që është prezent në Kukës e njoh më mirë dhe jam prezent me banorët dhe qytetarët për tu dhënë besim e vlerësim. Do jem prezent përballë këtyre problematikave dhe për të zgjidhur çdo hall të banorëve”, tha Halilaj për Report Tv.

Për emisionin ‘N’kohë’ me gazetarin Ermal Qori, Halilaj thotë se do jetë njeri i punës dhe do mbështesë çdo familje në nevojë. Turizmi do jetë prioritet, ndërtimi i infrastrukturës së munguar prej vitesh, mbështetja e biznesit apo edhe ulja e papunësisë.

“U garantoj që do jem njeri i punës i thjeshtë, që do jem pranë çdo familje në nevojë, pranë shumë problematikave”, thotë Halilaj.

I pari i kuksianëve veçon mikpritjen e familjeve, ndërsa thotë se bjeshkët e Kukësit po kthehen në një atraksion për të huajt.

“Kukësi si një qytet me probleme të trashëguara në infrastrukturë lidhur me këtë fakt ka ngec turizmi që duhej të ishte në nivelet më të larta se ca është sot. Trendi është rritës vit pas vit, me zgjidhjen e këtyre problemeve Kukësi po eksplorohet dita ditës nga cekë, polakë, anglezë. Kukësi është një vend shumë i bukur, i rrethuar nga uji e bukuri të rralla natyrore. Kryesorja ka të bëjë me cilësinë e gatimit dhe mikpritjen, që është A e çdo familje në Kukës”, tha Halilaj.

Projektet e para kryebashkiaku socialsit i ka gati dhe ndër më kryesoret është ndërtimi i rrugës që lidh Bjeshkët me Shitavecin.

“Me ndërtimin e rrugës së bjeshkës, lidh bjeshkët me Shitavecin. Do jetë unazë shumë e bukur dhe do ketë fluks të paparë të turistësh. Puna e parë do jetë ndërtimi i dy monumenteve një për Hasan Prishtinën, figura historike për Kukësin, do jetë afër pallatit të kulturës, si edhe vendosja e një statuje të luftëtarit të zonës së Kukësit para luftës së dytë botërore”, tha Halilaj.

Prioritet do të jetë edhe kthimi i emigrantëve në Kukës, të cilët thotë se do t’i nxisin që të vijnë dhe të investojnë në vendin e tyre.

“Në katër vitet na vazhdim do ketë mbështetje për kthimin e emigrantëve. Jam në bashkëpunim me ambasadën angleze, po negociojmë për të nxitur turizmin dhe emigrantët që janë kthyer për të hapur një biznes për të promovuar turizmin”, u shpreh Halilaj.

PS fitoi Kukësin me kandidatin, Albert Halilaj me një diferencë të madhe, 5594 vota, kundrejt kandidatit Emri Vata i cili garoi nën siglën e koalicionit “Bashkë Fitojmë” të Sali Berishës dhe Ilir Metës. Konkretisht Albert Halilaj mori 13025 vota ose 63.67% kundrejt Emri Vatës që mori 7431 vota, 36.33%.