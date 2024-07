Krahu i majtë i mbrojtjes së Anglisë është në ekuilibër, sipas trajnerit Gareth Southgate kur u pyet në konferencën për shtyp para ndeshjes, ndërsa skuadra e tij përgatitet të përballet me Holandën.

Kieran Trippier operoi si një mbrojtës i krahut të majtë në fitoren kundër Zvicrës, me Luke Shaw që erdhi nga stoli për minutat e tij të para në këtë turne.

Gjysmëfinalja e madhe e së mërkurës në Euro 2024 mund të shohë Shaw si startues, por Southgate nuk do të nxitohet për vendimin e tij.

“Luke ka qenë i lënduar për katër muaj, kështu që nuk kishte mundësi që ai të luante deri në ndeshjen e fundit. Ai dha një kontribut të mirë në lojë,” – tha Southgate.

Trajneri i Tre Luanëve tha se gjendja fizike e Luke Shaw do të shihet në orët në vijim dhe më pas do të vendosë se kush do të luajë.

Southgate: Ne duhet të marrim vendimin nëse ai është gati për të filluar dhe kjo është mënyra më e mirë për ta vlerësuar atë. Ne jemi të lumtur që ai është kthyer, ai na jep një tjetër balancë. Kieran ka bërë një punë fantastike. Ne kemi pasur shumë netë të mëdha në shtatë apo tetë vitet e fundit dhe ai ka qenë kaq i rëndësishëm në raste të tilla. Gjithashtu rreth skuadrës, ai shkon mirë me lojtarët dhe stafin. Ne jemi shumë me fat që kemi një lojtar si ai në skuadrën tonë.