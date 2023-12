Nga Myslim Pasha

“I mosbinduri Civil”, Sali Berisha, i flakadanёve iluzorё, si e harroi, vallё, veprёn e tij mё tё madhe tё tradhёtisё, tё cilёn nuk ia pёrmend njeri!

A ka tё krahasuar “pushtimi i hapёsirave detare tё Shqipёrisё” nga Greqia, nё vitin 2009, si vepёr e pandёshkuar, ndaj Sali Berishёs!? Çfarё tё sjellёsh si pёrvojё shqiptare, kur ishPresidenti i Shqipёrisё, iu afrua qiejve dhe deteve Mesdhetarё, duke ia dhuruar nё mёnyrё tё pazakontё shtetit fqinj, Greqisё, hapёsirёn tonё detare!?

E pёrvijojmё kёndvёshtrimin gjeostrategjik rajonal, pёr detin qё e solli kohёt e fundit Presidenti Erdogan, gjatё vizitёs qw bёri nё Greqi. Ai pёrzgjodhi “Shelfin Kontinental, Detin Territorial dhe Hapёsirat Ekonomike Ekskluzive tё dy shteteve”(Turqisё dhe Greqisё) si probleme ende tё pazgjidhura, qё janё edhe lёnda mё e ndijshme e marrёdhёnieve midis tyre.Nё kёtё pёrpjekje futet edhe Republika e Shqipёrisё e cila po pёrballet me marrёzitё kufijёve detarё qё shkaktoi Marrёveshja e viti 2009. Kujtojmё se Greqia shpesh e ka lidhur rastin Shqiptar, me atё Turk, pёr ngjshmёrinё e brigjeve detarё tё tё dy vendeve dhe frymёzimin ndikues qё, kinse, e paska dhёnё Turqia!

Nё vitin 1982 , Turqia deklaroi gjendjen e Luftёs me Greqinё, pёr shkak tё kontestimit tё saj, ndaj njё zinxhiri ishujsh Grekё përgjatë bregut perëndimor turk (Lesbos, Kios, Samos dhe ishujt Dodekanezë), disa prej tё cilёve ishin në afërsi tepёr të ngushtë me Dheun Kontinental tё Turqisё çka ka lёnё gjurmё gjer nё shpalljen e Gjendjes sё Luftёs midis tё dy shteteve, Greqisё dhe Turqisё.

Nga klima e re qё shpёrfaqi Presidenti turk, duam tё bёjmё njё qasje me atё qё ka ndodhur midis Republikёs sё Shqipёrisё dhe tё Greqisё.

Nё vitin 2009, Sali Berisha nё mёnyrё fatale lёshoi hapёsirё detare nё kundёrshtim me tё Drejtёn Detare Ndёrkombёtare, duke e pushtuar hapёsirёn detare kombёtare shqiptare, nё vijёn gjatёsore prej 115 km dhe tёrthore: (Hapёsirё tё Detit Territorial dhe tё Zonёs Ekonomike Ekskluzive) nё njё sipёrfaqe tёrёsore, prej 354 km2, sa sipёrfaqja e Bashkisё sё Durrёsit me atё tё Bashkisё sё Krujёs!

U ndje njё shkrepёtimё ngazёllimi nga fqinji jugor, qё realizoi sёtoku me Sali Berishёn, njё ndёr synimet gjeostrategjike tё Greqisё ( Deklaratё e Znj. Dora Bakojanis).

Kjo ёshtё tradhёtia mё e madhe kombёtare, njё rast unik qё ka ndodhur me Integritetin Territorial tё Republikёs sё Shqipёrisё qё nuk mund tё pёrqaset as me atё qё kish ndodhur mё parё nga Mbreti Zog, nё kufijtё tokёsorё verilindorё, me Vermoshin dhe Shёn Naumin…

Kaluan 14 vjetё dhe Sali Berishёs, me kёtё inspirim antikombёtar, s’i ka hyrё as njё gjemb nё kёmbё.

Ai edhe pas vendimit tё Gjykatёs Kushtetuese, nuk e ka pranuar, ose e ka pranuar, me gjysёm zёri djallёzor, por pёrkundёr, arriti para njё viti tё shfaqё opinione tё shtrembёra, nё njё emision televiziv, qё jo vetёm mbronte marrёveshjen e hedhur poshtё nga Gjykata Kushtetuese, por i zgjoi pёrfytyrimet e tij fantazmё, sikur Republika e Turqisё, me qendrimet e saj ndaj Greqisё, ёshtё nё tё njёjtin front me Shqipёrinё, mbasi fatet e tё Drejtёs Detare Ndёrkombёtare tё tё dy vendeve, kanё tё njёjtat probleme, ende tё pazgjidhura.

Kёshtu, mbuluar, harruar, Sali Berishёs, s’i ёshtё pёrmendur as njё herё vepra e tij antikombёtare e ‘lёshimit tё Territorit’ dhe ‘pushtimit tё hapёsirёs detare’ nga Greqia.

E çfarё ёshtё korrupsioni pёr Klubin Partizani dhe kullat qё janё ngritur, pёrpara tradhёtisё qё ai ka kryer!?

Sot,ai, hipur nё mosbindjen sё tij civile, lodron e tallet me Prokurorёt e Republikёs dhe ata heshtin!

E cekёm qysh nё fillim, shёmbёllimin e ri qё solli Presidenti Erdogan pёr hapёsirat e Shelfit Kontinentalё Detar,ende tё pazgjidhura nё tё cilat bёn pjesё edhe Republika e Shqipёrisё, me vendosmёrinё se do tё gjenden zgjidhjet e duhura dhe do tё mbyten tradhёtitё si ajo qё projektoi, Sali Berisha.